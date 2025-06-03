Бывшая жена экс-замминистра обороны Иванова избавилась от его фамилии

Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию
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Тимур Иванов находится в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере
Тимур Иванов находится в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Светлана, бывшая супруга  экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, сменила фамилию на свою добрачную — Захарова, а также обновила соответствующие сведения в данных индивидуального предпринимателя.  Соответствующие данные указаны в юридических документах.

«Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 18.05.2025», — говорится в документах. Их изучили корреспонденты РИА Новости.  Согласно информации сервиса «БИР-Аналитик», Захарова выступает соучредителем общества с ограниченной ответственностью «Частные технологии», специализирующегося на оказании услуг в сфере деятельности рекламных агентств. Бывшая супруга Иванова владеет одной третью долей в данной компании.

Тимур Иванов был арестован 24 апреля прошлого года по делу о коррупции, вместе с ним задержаны бизнесмены Александр Фомин и Сергей Бородин, а также бывший подчиненный Антон Филатов. Все обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных части 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере), пунктами «а» и «б» частью 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, совершенное организованной группой и в особо крупном размере)

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Светлана, бывшая супруга  экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, сменила фамилию на свою добрачную — Захарова, а также обновила соответствующие сведения в данных индивидуального предпринимателя.  Соответствующие данные указаны в юридических документах. «Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 18.05.2025», — говорится в документах. Их изучили корреспонденты РИА Новости.  Согласно информации сервиса «БИР-Аналитик», Захарова выступает соучредителем общества с ограниченной ответственностью «Частные технологии», специализирующегося на оказании услуг в сфере деятельности рекламных агентств. Бывшая супруга Иванова владеет одной третью долей в данной компании. Тимур Иванов был арестован 24 апреля прошлого года по делу о коррупции, вместе с ним задержаны бизнесмены Александр Фомин и Сергей Бородин, а также бывший подчиненный Антон Филатов. Все обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных части 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере), пунктами «а» и «б» частью 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, совершенное организованной группой и в особо крупном размере)
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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