«Новая эпоха»: топ-менеджер УВЗ заявил о смене мирового порядка

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Игорь Мешков также является советником помощника президента РФ Юрия Ушакова
Игорь Мешков также является советником помощника президента РФ Юрия Ушакова Фото:

Независимый член совета директоров концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков убежден, что Запад теряет свое влияние в мире, и на смену прежнему порядку приходит новая эпоха. Свою позицию об этом он озвучил URA.RU.

«Страны „золотого миллиарда“ утратили свои позиции и свое лидерство, наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории. Основной задачей, которая стоит перед Россией и другими странами, является сделать мир стабильным и устойчивым, только по настоящему суверенные государства могут это сделать и таких государств становится больше. Страны должны определится и занять определенную позицию по вопросам, которые важны для мировой политики», — сказал Мешков.

Широкой общественности Мешков стал известен после встреч главы государства Владимира Путина с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Два года подряд Мешкову давали слово на пленарной части, и оба раза он отмечался резонансными выступлениями.

В сентябре 2023-го Путин наградил Мешкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». С формулировкой «за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса».

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Независимый член совета директоров концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков убежден, что Запад теряет свое влияние в мире, и на смену прежнему порядку приходит новая эпоха. Свою позицию об этом он озвучил URA.RU. «Страны „золотого миллиарда“ утратили свои позиции и свое лидерство, наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории. Основной задачей, которая стоит перед Россией и другими странами, является сделать мир стабильным и устойчивым, только по настоящему суверенные государства могут это сделать и таких государств становится больше. Страны должны определится и занять определенную позицию по вопросам, которые важны для мировой политики», — сказал Мешков. Широкой общественности Мешков стал известен после встреч главы государства Владимира Путина с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Два года подряд Мешкову давали слово на пленарной части, и оба раза он отмечался резонансными выступлениями. В сентябре 2023-го Путин наградил Мешкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». С формулировкой «за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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