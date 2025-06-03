«Новая эпоха»: топ-менеджер УВЗ заявил о смене мирового порядка

Независимый член совета директоров концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков убежден, что Запад теряет свое влияние в мире, и на смену прежнему порядку приходит новая эпоха. Свою позицию об этом он озвучил URA.RU.
«Страны „золотого миллиарда“ утратили свои позиции и свое лидерство, наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории. Основной задачей, которая стоит перед Россией и другими странами, является сделать мир стабильным и устойчивым, только по настоящему суверенные государства могут это сделать и таких государств становится больше. Страны должны определится и занять определенную позицию по вопросам, которые важны для мировой политики», — сказал Мешков.
Широкой общественности Мешков стал известен после встреч главы государства Владимира Путина с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Два года подряд Мешкову давали слово на пленарной части, и оба раза он отмечался резонансными выступлениями.
В сентябре 2023-го Путин наградил Мешкова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». С формулировкой «за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!