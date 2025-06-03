Челябинец открыл купальный сезон и утонул

В реке Юрюзань под Усть-Катавом (Челябинская область) утонул местный житель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, он решил искупаться, но так и не вернулся на берег.
«Мужчина 1975 года рождения отдыхал в компании друзей, пошел купаться и не вернулся. Тело было обнаружено спасателями в 25 метрах от берега на глубине два метра», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Тело достали из водоема и передали сотрудникам полиции. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
В МЧС напомнили о запрете купания в необорудованных для этого местах. Также гражданам посоветовали не заходить в воду в состоянии опьянения, не нырять в незнакомых местах и не прыгать в воду с лодок и других плавсредств.
«Будь осторожен и трезво оценивай свои возможности. Вода ошибок не прощает», — добавили в ведомстве.
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