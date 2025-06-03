Челябинец открыл купальный сезон и утонул

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В реке Юрюзань утонул мужчина
В реке Юрюзань утонул мужчина Фото:

В реке Юрюзань под Усть-Катавом (Челябинская область) утонул местный житель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, он решил искупаться, но так и не вернулся на берег.

«Мужчина 1975 года рождения отдыхал в компании друзей, пошел купаться и не вернулся. Тело было обнаружено спасателями в 25 метрах от берега на глубине два метра», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Тело достали из водоема и передали сотрудникам полиции. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

В МЧС напомнили о запрете купания в необорудованных для этого местах. Также гражданам посоветовали не заходить в воду в состоянии опьянения, не нырять в незнакомых местах и не прыгать в воду с лодок и других плавсредств.

«Будь осторожен и трезво оценивай свои возможности. Вода ошибок не прощает», — добавили в ведомстве.

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В реке Юрюзань под Усть-Катавом (Челябинская область) утонул местный житель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, он решил искупаться, но так и не вернулся на берег. «Мужчина 1975 года рождения отдыхал в компании друзей, пошел купаться и не вернулся. Тело было обнаружено спасателями в 25 метрах от берега на глубине два метра», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Тело достали из водоема и передали сотрудникам полиции. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. В МЧС напомнили о запрете купания в необорудованных для этого местах. Также гражданам посоветовали не заходить в воду в состоянии опьянения, не нырять в незнакомых местах и не прыгать в воду с лодок и других плавсредств. «Будь осторожен и трезво оценивай свои возможности. Вода ошибок не прощает», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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