Сотрудники департамента финансов в ЯНАО спели хором для проекта «URA, споем!»

В один момент сразу 34 ямальца стали участниками музыкального проекта «URA, споем!» — песню о родном регионе записал хор департамента финансов администрации Тазовского района. Коллектив существует меньше полугода, но уже активно участвует в песенных фестивалях и проектах и может похвастаться первыми достижениями. URA.RU пообщалось с участниками хора и узнало о том, как работникам департамента удалось стать единым музыкальным коллективом и за что они так любят Ямал, что готовы о нем петь.
— Как появился ваш хор?
— Его организовали совсем недавно — в феврале 2025 года, когда в п. Тазовском было объявлено о проведении I Межмуниципального хорового фестиваля, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Руководитель департамента, Елена Анатольевна Гордейко — человек по своей природе очень активный, жизнерадостный, легкий на подъем, загорелась идеей поучаствовать всем коллективом в фестивале. Предложила разучить песню «И все о той весне» — достаточно непростую для исполнения, но очень мелодичную и трогательную, заказали военную форму. Слово руководителя — закон, и вот начались репетиции.
— Как удалось совмещать работу и занятость в хоре?
— Выкраивали от обеденного перерыва по 30-40 минут, собирались и учили мелодию, слова, пытались петь на два голоса — хор все ж таки! Из тридцати с лишним человек многие запели впервые, хотя были среди сотрудников и те, кто когда-то закончил музыкальную школу.
— Участие в фестивале оказалось успешным?
— Заняли 2-е место среди шестнадцати коллективов. Хор получился очень солидный, здорово его украсило присутствие мужчин — целых восемь человек!
— Почему вы решили поучаствовать в проекте «URA, споем!»?
— После фестиваля появилось чувство какой-то потери: не надо было спешить на репетиции, к чему-то готовиться. На глаза попался пост в telegram-канале о проекте «URA, споем!», подумалось: а почему бы и нет? Авторская песня о родном Ямале написана земляком-тазовчанином Юрием Третьяковым совсем недавно. И снова — репетиции, учим слова, мелодию, правда, многие уже укатили в отпуск в теплые края, но остался народ заводной, веселый, молодой, которому все нипочем. За две недели разучили песню и, пока еще не все успели разъехаться по отпускам, собрались на видеозапись.
— Вы прислали на проект песню про Ямал, а про что вы еще поете?
— Во время репетиций, чтобы не зацикливаться на одной песне, пытаемся петь и другие, какие-то в качестве распевок, например, шуточную народную песню «Комара женить мы будем» поем без сопровождения, нравится залихватская «Как хорошо быть генералом» на слова М. Танича, проникновенная «Березовый сок» М.Баснера. Поскольку репетиции короткие, песен в репертуаре немного. Хотелось бы продолжать занятия и дальше, учиться петь, развивать слух, интонацию, создавать различные образы с помощью вокала.
— За что вы любите Ямал?
— За его силу, характер и душу. Это не просто место на карте — это наш дом, где каждый день начинается с кристально чистого воздуха и заканчивается чувством гордости за то, что мы здесь. Ямал учит нас быть выносливыми, поддерживать друг друга, ценить малое и по-настоящему жить. Мы любим его за людей — открытых, честных и сильных. За традиции коренных народов, за величественный просторы тундры, за сияние Полярной звезды и за чувство единства, которое не спутать ни с чем. Ямал — это вдохновение, возможность и бесконечная любовь к своему краю.
Сбор песен о городах и регионах УрФО в рамках проекта «URA, споем!» завершился. Благодарим всех, кто успел поделиться своим творчеством! Совсем скоро на сайте проекта появится список лучших произведений о городах и регионах УрФО. Именно их услышат первые лица регионов округа в День России — 12 июня.
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