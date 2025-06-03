В Тюменской области возобновили движение на еще одной дороге

В Викуловском районе Тюменской области открыли дорогу Балаганы — Чернышева
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Специалисты провели восстановительные работы на этом участке
Специалисты провели восстановительные работы на этом участке Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Викуловском районе Тюменской области возобновлено движение транспорта на участке автомобильной дороги Балаганы — Чернышева. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области

«Предварительно ДРСУ-5 АО „ТОДЕП“ проведено обследование данного участка, видимых нарушений дорожного полотна не выявлено. Проведены работы по очистке дороги от мусора», — отметил глава Викуловского района Андрей Лотов.

В инфоцентре добавили, что ситуация на других участках дорог, которые остаются подтопленными, находится на постоянном контроле. После снижения уровня воды специалисты проведут дополнительное обследование и приступят к восстановлению участков.

Ранее из-за паводка в Тюменской области сохранялись ограничения на ряде дорог, в том числе в Викуловском районе. А движение на некоторых трассах Абатского района уже было восстановлено.

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В Викуловском районе Тюменской области возобновлено движение транспорта на участке автомобильной дороги Балаганы — Чернышева. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области «Предварительно ДРСУ-5 АО „ТОДЕП“ проведено обследование данного участка, видимых нарушений дорожного полотна не выявлено. Проведены работы по очистке дороги от мусора», — отметил глава Викуловского района Андрей Лотов. В инфоцентре добавили, что ситуация на других участках дорог, которые остаются подтопленными, находится на постоянном контроле. После снижения уровня воды специалисты проведут дополнительное обследование и приступят к восстановлению участков. Ранее из-за паводка в Тюменской области сохранялись ограничения на ряде дорог, в том числе в Викуловском районе. А движение на некоторых трассах Абатского района уже было восстановлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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