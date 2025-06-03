В Тюменской области возобновили движение на еще одной дороге

В Викуловском районе Тюменской области возобновлено движение транспорта на участке автомобильной дороги Балаганы — Чернышева. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области
«Предварительно ДРСУ-5 АО „ТОДЕП“ проведено обследование данного участка, видимых нарушений дорожного полотна не выявлено. Проведены работы по очистке дороги от мусора», — отметил глава Викуловского района Андрей Лотов.
В инфоцентре добавили, что ситуация на других участках дорог, которые остаются подтопленными, находится на постоянном контроле. После снижения уровня воды специалисты проведут дополнительное обследование и приступят к восстановлению участков.
Ранее из-за паводка в Тюменской области сохранялись ограничения на ряде дорог, в том числе в Викуловском районе. А движение на некоторых трассах Абатского района уже было восстановлено.
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