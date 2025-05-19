В Тюменской области после паводка открыли для движения две дороги

Движение на двух автомобильных дорогах Абатского района Тюменской области полностью восстановлено после паводка. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона.
«Две дороги открыты после паводка. Речь идет о подъезде к деревне Ефимовка и дороге Лихачева — Бокова — Банниково», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, сообщается, что временные ограничения введены на дорогах Викуловского района:
- Чуртан-Балаганы-Чернышева;
- Нововяткино-Балаганы-Заборка;
- подъезд к деревне Тюлешев Бор.
В целом в области сохраняются ограничения движения на 15 автомобильных дорогах. Специалисты продолжают мониторинг состояния трасс, аварийные службы и дорожники устраняют последствия паводка.
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