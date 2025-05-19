19 мая 2025

В Тюменской области после паводка открыли для движения две дороги

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Дороги в Абатском районе снова доступны для проезда
Дороги в Абатском районе снова доступны для проезда Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Движение на двух автомобильных дорогах Абатского района Тюменской области полностью восстановлено после паводка. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона.

«Две дороги открыты после паводка. Речь идет о подъезде к деревне Ефимовка и дороге Лихачева — Бокова — Банниково», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, сообщается, что временные ограничения введены на дорогах Викуловского района:

  • Чуртан-Балаганы-Чернышева;
  • Нововяткино-Балаганы-Заборка;
  • подъезд к деревне Тюлешев Бор.

В целом в области сохраняются ограничения движения на 15 автомобильных дорогах. Специалисты продолжают мониторинг состояния трасс, аварийные службы и дорожники устраняют последствия паводка.

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Движение на двух автомобильных дорогах Абатского района Тюменской области полностью восстановлено после паводка. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона. «Две дороги открыты после паводка. Речь идет о подъезде к деревне Ефимовка и дороге Лихачева — Бокова — Банниково», — говорится в сообщении. Вместе с тем, сообщается, что временные ограничения введены на дорогах Викуловского района: В целом в области сохраняются ограничения движения на 15 автомобильных дорогах. Специалисты продолжают мониторинг состояния трасс, аварийные службы и дорожники устраняют последствия паводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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