В курганском округе мужчина подозревается в вырубке леса на 140 тысяч

В одном из сел Мокроусовского округа (Курганская область) полицейские задержали 42-летнего мужчину. Он подозревается в незаконной вырубке леса. Материальный ущерб составил 140 тысяч рублей. Об этом сообщает полиция Курганской области в своем tg-канале.
«Оперативники проверили расположенный вблизи населенного пункта лес и обнаружили четыре свежеспиленных пня. В результате, полицейскими был установлен 42-летний, ранее неоднократно судимый гражданин, который ранее совершил незаконную рубку четырех сырорастущих деревьев породы „береза“», — пишет ведомство.
У подозреваемого конфисковали бензопилу, трактор и прицеп, которые использовались для транспортировки древесины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее URA.RU сообщало, что курганская предпринимательница отправила в Афганистан незаконную древесину. Общая стоимость ущерба составила три миллиона рублей.
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