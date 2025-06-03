В курганском округе мужчина подозревается в вырубке леса на 140 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина подозревается в вырубке берез и пней
Мужчина подозревается в вырубке берез и пней Фото:

В одном из сел Мокроусовского округа (Курганская область) полицейские задержали 42-летнего мужчину. Он подозревается в незаконной вырубке леса. Материальный ущерб составил 140 тысяч рублей. Об этом сообщает полиция Курганской области в своем tg-канале.

«Оперативники проверили расположенный вблизи населенного пункта лес и обнаружили четыре свежеспиленных пня. В результате, полицейскими был установлен 42-летний, ранее неоднократно судимый гражданин, который ранее совершил незаконную рубку четырех сырорастущих деревьев породы „береза“», — пишет ведомство.

У подозреваемого конфисковали бензопилу, трактор и прицеп, которые использовались для транспортировки древесины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская предпринимательница отправила в Афганистан незаконную древесину. Общая стоимость ущерба составила три миллиона рублей.

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В одном из сел Мокроусовского округа (Курганская область) полицейские задержали 42-летнего мужчину. Он подозревается в незаконной вырубке леса. Материальный ущерб составил 140 тысяч рублей. Об этом сообщает полиция Курганской области в своем tg-канале. «Оперативники проверили расположенный вблизи населенного пункта лес и обнаружили четыре свежеспиленных пня. В результате, полицейскими был установлен 42-летний, ранее неоднократно судимый гражданин, который ранее совершил незаконную рубку четырех сырорастущих деревьев породы „береза“», — пишет ведомство. У подозреваемого конфисковали бензопилу, трактор и прицеп, которые использовались для транспортировки древесины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU сообщало, что курганская предпринимательница отправила в Афганистан незаконную древесину. Общая стоимость ущерба составила три миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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