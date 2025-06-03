Великобритания зафиксировала значительный рост интереса к изучению русского языка среди абитуриентов. Об этом сообщает Министерство образования Великобритании.
В ведомстве отмечают, что за последние три года число школьников, выбравших русский для сдачи экзаменов, увеличилось на 47%. Эти данные передает ТАСС. Вопреки официальной политике Великобритании в отношении России, число студентов, осваивающих русский язык и выбирающих его в качестве предмета для экзаменационных испытаний, демонстрирует стабильный рост.
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