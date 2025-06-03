Британцы начали массово учить русский язык

Половина абитуриентов в Великобритании выбрали русский язык для сдачи экзаменов
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В Британии зафиксировали рост увлечения русским языком
В Британии зафиксировали рост увлечения русским языком Фото:

Великобритания зафиксировала значительный рост интереса к изучению русского языка среди абитуриентов. Об этом сообщает Министерство образования Великобритании.

В ведомстве отмечают, что за последние три года число школьников, выбравших русский для сдачи экзаменов, увеличилось на 47%. Эти данные передает ТАСС. Вопреки официальной политике Великобритании в отношении России, число студентов, осваивающих русский язык и выбирающих его в качестве предмета для экзаменационных испытаний, демонстрирует стабильный рост.

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Великобритания зафиксировала значительный рост интереса к изучению русского языка среди абитуриентов. Об этом сообщает Министерство образования Великобритании. В ведомстве отмечают, что за последние три года число школьников, выбравших русский для сдачи экзаменов, увеличилось на 47%. Эти данные передает ТАСС. Вопреки официальной политике Великобритании в отношении России, число студентов, осваивающих русский язык и выбирающих его в качестве предмета для экзаменационных испытаний, демонстрирует стабильный рост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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