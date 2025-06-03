В центре Перми появится «Вишневый сад»

Сквер в центре Перми хотят назвать "Вишневый сад". Речь идет об участке в 64 квартале эспланады между улицами Ленина, Крисанова, Петропавловской и Борчанинова. Предложение рассмотрят на Общественном совете по топонимике.
«Для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при главе города Перми поступило инициативное предложение о присвоении скверу в 64 квартале эспланады, расположенному между улицами Ленина, Крисанова, Петропавловской и Борчанинова, наименования «Вишневый сад». Жители города, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент культуры и молодежной политики», — говорится в документе на сайте мэрии Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что в этом году планируется благоустроить 64 квартал эспланады. Там появится новое освещение, пешеходные дорожки, живая изгородь, цветники, скамейки и парклеты. Также установят небольшую уличную сцену и входную П-образную арку.
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