В центре Перми появится «Вишневый сад»

Сквер на эспланаде в Перми предлагают назвать «Вишневый сад»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер у Театра-Театра может получить название «Вишневый сад»
Сквер у Театра-Театра может получить название «Вишневый сад» Фото:

Сквер в центре Перми хотят назвать "Вишневый сад". Речь идет об участке в 64 квартале эспланады между улицами Ленина, Крисанова, Петропавловской и Борчанинова. Предложение рассмотрят на Общественном совете по топонимике.

«Для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при главе города Перми поступило инициативное предложение о присвоении скверу в 64 квартале эспланады, расположенному между улицами Ленина, Крисанова, Петропавловской и Борчанинова, наименования «Вишневый сад». Жители города, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент культуры и молодежной политики», — говорится в документе на сайте мэрии Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в этом году планируется благоустроить 64 квартал эспланады. Там появится новое освещение, пешеходные дорожки, живая изгородь, цветники, скамейки и парклеты. Также установят небольшую уличную сцену и входную П-образную арку.

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Сквер в центре Перми хотят назвать "Вишневый сад". Речь идет об участке в 64 квартале эспланады между улицами Ленина, Крисанова, Петропавловской и Борчанинова. Предложение рассмотрят на Общественном совете по топонимике. «Для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при главе города Перми поступило инициативное предложение о присвоении скверу в 64 квартале эспланады, расположенному между улицами Ленина, Крисанова, Петропавловской и Борчанинова, наименования «Вишневый сад». Жители города, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент культуры и молодежной политики», — говорится в документе на сайте мэрии Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в этом году планируется благоустроить 64 квартал эспланады. Там появится новое освещение, пешеходные дорожки, живая изгородь, цветники, скамейки и парклеты. Также установят небольшую уличную сцену и входную П-образную арку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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