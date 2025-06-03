Экс-владелец ЧЭМК подал новый иск к приставам

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Юрий Антипов снова судится с приставами
Юрий Антипов снова судится с приставами Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Бывший собственник Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов подал новый иск к приставам. Как следует из материалов челябинского арбитража, заявление зарегистрировали

«Истец — Антипов Юрий Васильевич. Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя», — отмечено на сайте суда.

Подробности в настоящий момент отсутствуют. Ответчиком по иску выступила судебный пристав Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП по региону Светлана Иксанова.

Это не первый судебный процесс Антипова с приставами. Экс-владелец ЧЭМК судится, но процессы проигрывает. Истец пытается отменить взыскание на арестованный жилой дом. Заседание пройдет в июне. Другие суды связаны с супругой бизнесмена Людмилой, которая оспорила стоимость арестованного имущества.

Решение о национализации комбината суд принял по требованию Генпрокуратуры РФ в феврале 2024 года. Основной причиной возвращения бизнеса государству стали нарушения во время приватизации предприятия. Активы семьи Антиповых арестованы.

С членов семьи Антиповых государство взыскивает 46,6 миллиарда рублей в качестве возмещения убытков, понесенных государством. Также семьям Антиповых и их бывших компаньонов Аристовых солидарно предъявлены требования на 105 млрд рублей.

С прессой бизнесмены не общаются. Многочисленные запросы URA.RU до сих пор остались без ответа.

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Бывший собственник Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов подал новый иск к приставам. Как следует из материалов челябинского арбитража, заявление зарегистрировали «Истец — Антипов Юрий Васильевич. Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя», — отмечено на сайте суда. Подробности в настоящий момент отсутствуют. Ответчиком по иску выступила судебный пристав Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП по региону Светлана Иксанова. Это не первый судебный процесс Антипова с приставами. Экс-владелец ЧЭМК судится, но процессы проигрывает. Истец пытается отменить взыскание на арестованный жилой дом. Заседание пройдет в июне. Другие суды связаны с супругой бизнесмена Людмилой, которая оспорила стоимость арестованного имущества. Решение о национализации комбината суд принял по требованию Генпрокуратуры РФ в феврале 2024 года. Основной причиной возвращения бизнеса государству стали нарушения во время приватизации предприятия. Активы семьи Антиповых арестованы. С членов семьи Антиповых государство взыскивает 46,6 миллиарда рублей в качестве возмещения убытков, понесенных государством. Также семьям Антиповых и их бывших компаньонов Аристовых солидарно предъявлены требования на 105 млрд рублей. С прессой бизнесмены не общаются. Многочисленные запросы URA.RU до сих пор остались без ответа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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