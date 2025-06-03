Экс-владелец ЧЭМК подал новый иск к приставам

Бывший собственник Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов подал новый иск к приставам. Как следует из материалов челябинского арбитража, заявление зарегистрировали
«Истец — Антипов Юрий Васильевич. Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя», — отмечено на сайте суда.
Подробности в настоящий момент отсутствуют. Ответчиком по иску выступила судебный пристав Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП по региону Светлана Иксанова.
Это не первый судебный процесс Антипова с приставами. Экс-владелец ЧЭМК судится, но процессы проигрывает. Истец пытается отменить взыскание на арестованный жилой дом. Заседание пройдет в июне. Другие суды связаны с супругой бизнесмена Людмилой, которая оспорила стоимость арестованного имущества.
Решение о национализации комбината суд принял по требованию Генпрокуратуры РФ в феврале 2024 года. Основной причиной возвращения бизнеса государству стали нарушения во время приватизации предприятия. Активы семьи Антиповых арестованы.
С членов семьи Антиповых государство взыскивает 46,6 миллиарда рублей в качестве возмещения убытков, понесенных государством. Также семьям Антиповых и их бывших компаньонов Аристовых солидарно предъявлены требования на 105 млрд рублей.
С прессой бизнесмены не общаются. Многочисленные запросы URA.RU до сих пор остались без ответа.
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