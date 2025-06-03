03 июня 2025

SHOT: ВСУ атаковали Курскую область, слышны взрывы

Местные жители: ВСУ атаковали Курскую область, сбивая беспилотники
© Служба новостей «URA.RU»
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Под Курском загорелся дом после удара беспилотника ВСУ
Под Курском загорелся дом после удара беспилотника ВСУ Фото:

Вооруженные силы Украины в ночь на 3 июня осуществили атаку беспилотниками по Рыльскому району Курской области. Об этом сообщают местные жители. По их данным, в результате падения обломков одного из сбитых дронов вблизи жилого дома начался пожар.

«В районе Рыльска и села Крупец около 23 часов раздалось несколько взрывов. По предварительной информации, были сбиты несколько беспилотников, в том числе FPV-дроны. В месте падения одного из них возникло возгорание», — рассказали очевидцы журналистам SHOT.

Это не первая атака беспилотников на Курскую область за последнее время. В ночь на 30 мая ВСУ также наносили удары по Курску, в результате чего был ранен местный житель, а также повреждены больница и жилые дома. Тогда, по данным властей, средствами ПВО было сбито 12 украинских дронов.

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Вооруженные силы Украины в ночь на 3 июня осуществили атаку беспилотниками по Рыльскому району Курской области. Об этом сообщают местные жители. По их данным, в результате падения обломков одного из сбитых дронов вблизи жилого дома начался пожар. «В районе Рыльска и села Крупец около 23 часов раздалось несколько взрывов. По предварительной информации, были сбиты несколько беспилотников, в том числе FPV-дроны. В месте падения одного из них возникло возгорание», — рассказали очевидцы журналистам SHOT. Это не первая атака беспилотников на Курскую область за последнее время. В ночь на 30 мая ВСУ также наносили удары по Курску, в результате чего был ранен местный житель, а также повреждены больница и жилые дома. Тогда, по данным властей, средствами ПВО было сбито 12 украинских дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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