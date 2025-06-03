SHOT: ВСУ атаковали Курскую область, слышны взрывы

Вооруженные силы Украины в ночь на 3 июня осуществили атаку беспилотниками по Рыльскому району Курской области. Об этом сообщают местные жители. По их данным, в результате падения обломков одного из сбитых дронов вблизи жилого дома начался пожар.
«В районе Рыльска и села Крупец около 23 часов раздалось несколько взрывов. По предварительной информации, были сбиты несколько беспилотников, в том числе FPV-дроны. В месте падения одного из них возникло возгорание», — рассказали очевидцы журналистам SHOT.
Это не первая атака беспилотников на Курскую область за последнее время. В ночь на 30 мая ВСУ также наносили удары по Курску, в результате чего был ранен местный житель, а также повреждены больница и жилые дома. Тогда, по данным властей, средствами ПВО было сбито 12 украинских дронов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.