В Японском море оставили горящим судно «Айсберг»

Экипаж российского рыболовецкого судна «Айсберг» покинул борт в Японском море во время пожара, предположительно начавшегося в машинном отделении. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, пожар в машинном отделении. Судно было оставлено в положении открытого горения, поэтому сказать о его нынешнем состоянии затруднительно», — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что пожар не тушили.
Ранее начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков сообщил, что все 17 членов экипажа спасены и доставляются в Пусан. Судно на плаву, угрозы разлива топлива нет. Решение о дальнейшей судьбе судна примет судовладелец.
4 июня примерно в 250 морских милях южнее Владивостока на рыболовной шхуне «Айсберг» произошел пожар. По данным Telegram-канала Shot, возгорание началось около 6:40 по местному времени. Экипаж, состоящий из 17 россиян, передал сигнал бедствия и эвакуировался на спасательные плоты. Морякам помог транспортный рефрижератор «Остров Ионы».
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