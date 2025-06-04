Концерт Басты, встреча с Красновой и уральские пышки: как пройдет первый VK Fest в Челябинске. Афиша

В Челябинске на VK Fest выступит Бузова, пройдут мастер-классы и автограф-сессии
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль от соцсети «ВКонтакте» стартует 14 июня в 15:00
Фестиваль от соцсети «ВКонтакте» стартует 14 июня в 15:00 Фото:

На набережной у Торгового центра 14 июня с 15:00 до 22:45 пройдет первый в Челябинске VK Fest. Жителей и гостей городу ждет микс из музыки, образования и развлечений. В программе — выступления Басты и Ольги Бузовой и других популярных артистов, сессии о женском юморе от челябинских комикесс — Карины Мурашкиной и Натальи Красновой. Кроме того, на площадках пройдут мастер-класс по скейтбордингу и уроки первой помощи, сообщает пресс-служба правительства региона. О главных событиях VK Fest — рассказывает URA.RU.

«14 июня в Челябинске впервые пройдет VK Fest — крупнейший городской open-air в России. В программе — выступления артистов, встречи с инфлюенсерами, игровые зоны, образовательные лекции и мастер-классы, творческие мастерские, технологические новинки и фудкорт с блюдами от местных ресторанов», — отмечает пресс-служба правительства.

Концерты и встречи с инфлюенсерами

Главной изюминкой станет выступление культовых артистов: Басты, групп «Три дня дождя» и «Комнаты культуры», Mary Gu, Юлии Савичевой, группы TGK и других звезд. Параллельно на стенде VK Видео пройдут автограф-сессии с топовыми блогерами — Юлей Гаврилиной, Никитой Сударем, Аней Pokrov, Миланой Хаметовой и другими медийными лицами. В рамках VK «Лектория» гости смогут услышать дискуссии о развитии города и даже поучаствовать в публичном обсуждении с олимпийскими призерами.

Музыкальный блок откроет диалог певицы Юлии Савичевой и блогера Ани Pokrov о современных вызовах в индустрии. Спорт представят олимпийская призерка Татьяна Минина, баскетболист Иван Нелюбов и боец ММА Иван Штырков, которые обсудят развитие спортивного движения в регионе. Отдельным событием станет паблик-ток о будущем Челябинска с участием городских экспертов.

Одну из сессий проведут челябинские стендап-артистки Карина Мурашкина, Наталья Краснова и Надежда Джабраилова. Они расскажут гостям фестиваля о женском юморе.

Для всей семьи

Родителям с детьми будет чем заняться в digital-зоне с VR-аттракционами и интерактивной песочницей. Юных гостей также ждут мастер-классы по скейтбордингу, батуты и развлекательные программы с аниматорами. Тем временем взрослые смогут посетить стендап-шоу от местных комиков или проверить эрудицию в интеллектуальной «Мозгобойне».

Творчество и технологии

Челябинский Молодежный театр проведет мастер-классы по актерскому мастерству, а в арт-зоне можно будет создать собственное произведение из витражного стекла или попробовать силы в гончарном деле на уроках от школы «Колокол». Технологические энтузиасты оценят квест от VK. Медицинский колледж проведет серию мастер-классов по оказанию первой помощи.

Гастрономия

Отдельным пунктом программы станет фудкорт. Гости мероприятия смогут попробовать локальные гастрономические хиты — в том числе и знаменитые уральскими пышки.

Как доехать до VK Fest

Добраться до фестиваля можно на городском транспорте — автобусах №15, 35, 71 и 8 или троллейбусе №12. Также на маршрутных такси № 53, 92, 17 и 86.

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На набережной у Торгового центра 14 июня с 15:00 до 22:45 пройдет первый в Челябинске VK Fest. Жителей и гостей городу ждет микс из музыки, образования и развлечений. В программе — выступления Басты и Ольги Бузовой и других популярных артистов, сессии о женском юморе от челябинских комикесс — Карины Мурашкиной и Натальи Красновой. Кроме того, на площадках пройдут мастер-класс по скейтбордингу и уроки первой помощи, сообщает пресс-служба правительства региона. О главных событиях VK Fest — рассказывает URA.RU. «14 июня в Челябинске впервые пройдет VK Fest — крупнейший городской open-air в России. В программе — выступления артистов, встречи с инфлюенсерами, игровые зоны, образовательные лекции и мастер-классы, творческие мастерские, технологические новинки и фудкорт с блюдами от местных ресторанов», — отмечает пресс-служба правительства. Концерты и встречи с инфлюенсерами Главной изюминкой станет выступление культовых артистов: Басты, групп «Три дня дождя» и «Комнаты культуры», Mary Gu, Юлии Савичевой, группы TGK и других звезд. Параллельно на стенде VK Видео пройдут автограф-сессии с топовыми блогерами — Юлей Гаврилиной, Никитой Сударем, Аней Pokrov, Миланой Хаметовой и другими медийными лицами. В рамках VK «Лектория» гости смогут услышать дискуссии о развитии города и даже поучаствовать в публичном обсуждении с олимпийскими призерами. Музыкальный блок откроет диалог певицы Юлии Савичевой и блогера Ани Pokrov о современных вызовах в индустрии. Спорт представят олимпийская призерка Татьяна Минина, баскетболист Иван Нелюбов и боец ММА Иван Штырков, которые обсудят развитие спортивного движения в регионе. Отдельным событием станет паблик-ток о будущем Челябинска с участием городских экспертов. Одну из сессий проведут челябинские стендап-артистки Карина Мурашкина, Наталья Краснова и Надежда Джабраилова. Они расскажут гостям фестиваля о женском юморе. Для всей семьи Родителям с детьми будет чем заняться в digital-зоне с VR-аттракционами и интерактивной песочницей. Юных гостей также ждут мастер-классы по скейтбордингу, батуты и развлекательные программы с аниматорами. Тем временем взрослые смогут посетить стендап-шоу от местных комиков или проверить эрудицию в интеллектуальной «Мозгобойне». Творчество и технологии Челябинский Молодежный театр проведет мастер-классы по актерскому мастерству, а в арт-зоне можно будет создать собственное произведение из витражного стекла или попробовать силы в гончарном деле на уроках от школы «Колокол». Технологические энтузиасты оценят квест от VK. Медицинский колледж проведет серию мастер-классов по оказанию первой помощи. Гастрономия Отдельным пунктом программы станет фудкорт. Гости мероприятия смогут попробовать локальные гастрономические хиты — в том числе и знаменитые уральскими пышки. Как доехать до VK Fest Добраться до фестиваля можно на городском транспорте — автобусах №15, 35, 71 и 8 или троллейбусе №12. Также на маршрутных такси № 53, 92, 17 и 86.
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