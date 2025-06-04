Челябинский холдинг «Конар» ждет реорганизация

Группу компаний «Конар» в Челябинске реорганизуют. Как следует из сообщения общества на «Федресурсе», к бизнесу присоединится компания «Корнет».
«АО „Конар“ уведомляет о том, что единственным акционером принято решение о реорганизации в форме присоединения ООО „Корнет“. После завершения реорганизации АО „Конар“ продолжит свою деятельность», — заявлено на «Федресурсе».
При этом компания отметила, что «Корнет» прекратит деятельность путем реорганизации. В настоящий момент принимаются претензии от потенциальных кредиторов. Для этого у них есть месяц после того, как было опубликовано последнее уведомление о предстоящей процедуре. Решение принято 29 мая. В сентябре 2024 года подобное сообщение уже доводилось до общественности. Заметка об этом осталась в базе данных СБИС.
«Корнет» давно фигурирует как часть «Конара». Гендиректор холдинга Валерий Бондаренко с долей 44% вошел в состав учредителей завода в марте 2012 года. В настоящее время он является единственным собственником. Обе компании зарегистрированы по одному адресу на улице Енисейской в Челябинске. Присоединяемое предприятие выпускает трубопроводную арматуру. В августе 2023 года стало известно, что «Корнет» изготовил самую большую на рынке фонтанную арматуру, которая нужна нефтедобытчикам для трудноизвлекаемого сырья.
«При такой форме реорганизации одна компания сохранит свое название и реквизиты, а сведения о другой будут удалены из госреестра. Процедура всегда имеет экономическое обоснование. Например, можно сократить вспомогательный персонал, за счет этого — снизить платежи, в том числе по налогам. Но сокращение издержек — только один из поводов для такой меры. Есть и другие, которые на поверхности не лежат, и мы их не видим, но собственики ими руководствуются», — рассказал URA.RU юрист Константин Акулич.
В настоящий момент в заработавший в 1991 году холдинг входят 11 компаний. Заводы обеспечивают деталями и оборудованием газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленности. Частью группы является пермский завод «Новомет», который вошел в состав весной 2024 года, став последним крупным приобретением холдинга, о котором сообщалось.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в адрес пресс-службы «Конара». Там сообщили, что реорганизацию не комментируют.
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