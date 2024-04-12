Челябинский холдинг купил долю производителя техники для нефтяников из Перми

12 апреля 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

«Конар» объединил бизнес-усилия с пермской группой «Новомет» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Группа компаний «Конар» из Челябинска приобрела долю в бизнесе пермского производителя оборудования и услуг для нефтяников, компании «Новомет». Как сообщили в пресс-службе челябинского минпрома, пермяки работают с недропользователями в 33 странах мира. «Группа компаний „Конар“, челябинский производитель оборудования для нефтегазовой отрасли, вошла в состав акционеров группы „Новомет“. Пермяки являются одним из крупнейших производителей установок электропогружных центробежных насосов и поставщиком нефтепромысловых услуг для нефтяных и нефтегазовых скважин в 33 странах мира. В обслуживании и прокате компании находится около 11 тысяч скважин», — отметили в минпроме. Сделка позволит объединить усилия двух ведущих игроков рынка. В результате появится новый мощный технологический кластер в машиностроении России. «С Промышленной группой 'Конар' мы работаем на одних рынках. Имеем схожие производственные технологии. Наши возможности являются взаимодополняющими. Это позволит компании „Новомет“ не только укрепить позиции на занимаемых рынках, но и развивать совершенно новые направления», — подчеркнул гендиректор АО «Новомет-Пермь» Максим Перельман. В результате сделки «Новомет» сможет запустить новые производственные направления. Среди них изготовление электродвигателей для наземного транспорта и сервоприводов для станкостроения. Вице-президент «Новомета» Евгений Пошвин в декабре 2023 стал полным владельцем завода «Роботех». Компания производит промышленные роботы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа компаний «Конар» из Челябинска приобрела долю в бизнесе пермского производителя оборудования и услуг для нефтяников, компании «Новомет». Как сообщили в пресс-службе челябинского минпрома, пермяки работают с недропользователями в 33 странах мира. «Группа компаний „Конар“, челябинский производитель оборудования для нефтегазовой отрасли, вошла в состав акционеров группы „Новомет“. Пермяки являются одним из крупнейших производителей установок электропогружных центробежных насосов и поставщиком нефтепромысловых услуг для нефтяных и нефтегазовых скважин в 33 странах мира. В обслуживании и прокате компании находится около 11 тысяч скважин», — отметили в минпроме. Сделка позволит объединить усилия двух ведущих игроков рынка. В результате появится новый мощный технологический кластер в машиностроении России. «С Промышленной группой 'Конар' мы работаем на одних рынках. Имеем схожие производственные технологии. Наши возможности являются взаимодополняющими. Это позволит компании „Новомет“ не только укрепить позиции на занимаемых рынках, но и развивать совершенно новые направления», — подчеркнул гендиректор АО «Новомет-Пермь» Максим Перельман. В результате сделки «Новомет» сможет запустить новые производственные направления. Среди них изготовление электродвигателей для наземного транспорта и сервоприводов для станкостроения. Вице-президент «Новомета» Евгений Пошвин в декабре 2023 стал полным владельцем завода «Роботех». Компания производит промышленные роботы.