Путин сделал выводы, зачем Украине было нужно перемирие

Путин: Киев хочет использовать перемирие для терактов и перевооружения
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Путин заявил о том, что Украина хочет воспользоваться перемирием
Путин заявил о том, что Украина хочет воспользоваться перемирием Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украина собирается использовать перемирие для насильственной мобилизации, перевооружения и подготовки терактов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов», — сообщил Владимир Путин в ходе совещания с правительством, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». На этом же совещании помощник главы государства Владимир Мединский раскрыл, что главные требования Украины сводятся к введению 30- или 60-дневного безусловного прекращения огня.

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Украина собирается использовать перемирие для насильственной мобилизации, перевооружения и подготовки терактов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов», — сообщил Владимир Путин в ходе совещания с правительством, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». На этом же совещании помощник главы государства Владимир Мединский раскрыл, что главные требования Украины сводятся к введению 30- или 60-дневного безусловного прекращения огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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