Путин сделал выводы, зачем Украине было нужно перемирие

Украина собирается использовать перемирие для насильственной мобилизации, перевооружения и подготовки терактов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов», — сообщил Владимир Путин в ходе совещания с правительством, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». На этом же совещании помощник главы государства Владимир Мединский раскрыл, что главные требования Украины сводятся к введению 30- или 60-дневного безусловного прекращения огня.
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