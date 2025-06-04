Путин отреагировал на предложение Зеленского о личной встрече

Путин не собирается встречаться с Зеленским, который делает ставку на террор
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил, что нельзя вести переговоры с теми, кто ставит ставку на террор
Путин заявил, что нельзя вести переговоры с теми, кто ставит ставку на террор Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Нельзя вести переговоры с теми, кто ставит на террор. Так президент РФ Владимир Путин отреагировал на требование украинского лидера Владимира Зеленского о личной встрече.

«Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор?» — заявил Владимир Путин на совещании с правительством, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». На этой встрече помощник главы государства Владимир Мединский сообщил президенту об итогах переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Одним из озвученных там требований со стороны украинской делегации была личная встрече Зеленского и Путина.

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Нельзя вести переговоры с теми, кто ставит на террор. Так президент РФ Владимир Путин отреагировал на требование украинского лидера Владимира Зеленского о личной встрече. «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор?» — заявил Владимир Путин на совещании с правительством, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». На этой встрече помощник главы государства Владимир Мединский сообщил президенту об итогах переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Одним из озвученных там требований со стороны украинской делегации была личная встрече Зеленского и Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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