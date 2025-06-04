Путин отреагировал на предложение Зеленского о личной встрече

Нельзя вести переговоры с теми, кто ставит на террор. Так президент РФ Владимир Путин отреагировал на требование украинского лидера Владимира Зеленского о личной встрече.
«Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор?» — заявил Владимир Путин на совещании с правительством, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». На этой встрече помощник главы государства Владимир Мединский сообщил президенту об итогах переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Одним из озвученных там требований со стороны украинской делегации была личная встрече Зеленского и Путина.
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