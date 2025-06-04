Мэр Челябинска встретился с командиром батальона «Южноуралец»

Мэр Челябинска Алексей Лошкин встретился с командиром добровольческого батальона «Южноуралец» Денисом Киселевым. Военный, находясь в отпуске, не упустил возможность заехать и поблагодарить администрацию за гуманитарную помощь.
«В целом нам хватает материального обеспечения по линии минобороны. Но всегда нужно создавать резервы, чтобы оперативно восстанавливать связь, которую противник уничтожает на позициях. Вот здесь ваша помощь и поддержка неоценимы. Все, что мы получили, очень важно для повышения боевой готовности и нашего спокойствия, ведь работать приходится круглосуточно», — рассказал Денис Киселев.
Лошкин, в свою очередь, поблагодарил командира и бойцов за все, что они делают для России. Он напомнил, что для участников СВО в Челябинске планируется открыть дополнительные центры реабилитации. К концу года подобные центры появятся в каждом районе. По его словам, помимо психологической помощи бойцы могут рассчитывать на помощь при трудоустройстве. Власти не останутся в стороне при решении этого вопроса.
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