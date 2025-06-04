Мэр Челябинска встретился с командиром батальона «Южноуралец»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Киселев (слева) встретился с Алексеем Лошкиным (справа) во время своего отпуска
Денис Киселев (слева) встретился с Алексеем Лошкиным (справа) во время своего отпуска Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин встретился с командиром добровольческого батальона «Южноуралец» Денисом Киселевым. Военный, находясь в отпуске, не упустил возможность заехать и поблагодарить администрацию за гуманитарную помощь.

«В целом нам хватает материального обеспечения по линии минобороны. Но всегда нужно создавать резервы, чтобы оперативно восстанавливать связь, которую противник уничтожает на позициях. Вот здесь ваша помощь и поддержка неоценимы. Все, что мы получили, очень важно для повышения боевой готовности и нашего спокойствия, ведь работать приходится круглосуточно», — рассказал Денис Киселев.

Лошкин, в свою очередь, поблагодарил командира и бойцов за все, что они делают для России. Он напомнил, что для участников СВО в Челябинске планируется открыть дополнительные центры реабилитации. К концу года подобные центры появятся в каждом районе. По его словам, помимо психологической помощи бойцы могут рассчитывать на помощь при трудоустройстве. Власти не останутся в стороне при решении этого вопроса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин встретился с командиром добровольческого батальона «Южноуралец» Денисом Киселевым. Военный, находясь в отпуске, не упустил возможность заехать и поблагодарить администрацию за гуманитарную помощь. «В целом нам хватает материального обеспечения по линии минобороны. Но всегда нужно создавать резервы, чтобы оперативно восстанавливать связь, которую противник уничтожает на позициях. Вот здесь ваша помощь и поддержка неоценимы. Все, что мы получили, очень важно для повышения боевой готовности и нашего спокойствия, ведь работать приходится круглосуточно», — рассказал Денис Киселев. Лошкин, в свою очередь, поблагодарил командира и бойцов за все, что они делают для России. Он напомнил, что для участников СВО в Челябинске планируется открыть дополнительные центры реабилитации. К концу года подобные центры появятся в каждом районе. По его словам, помимо психологической помощи бойцы могут рассчитывать на помощь при трудоустройстве. Власти не останутся в стороне при решении этого вопроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...