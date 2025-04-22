В каждом районе Челябинска появятся центры помощи бойцам СВО

В каждом районе Челябинска появятся центры психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Средства на это предусмотрены в новой редакции бюджета Челябинска, который приняли депутаты на восьмом заседании городской думы 22 апреля.
«Бюджет получил 566,4 миллиона рублей дополнительных доходов. Из них 43,5 миллиона направим на приобретение помещений для размещения центров психологической помощи для участников СВО и их семей в каждом районе города», — сообщила в своем докладе депутатам председатель городского комитета финансов Виктория Шин.
Кроме того, 230 миллионов рублей выделено на развитие дорожного хозяйства Челябинска и 100 миллионов — на благоустройство набережной озера Смолино.
Из 544,4 млн рублей дополнительных поступлений 440,7 млн — собственные доходы города. Межбюджетные трансферты — 125,7 млн рублей.
В целом новый вариант бюджета города на 2025 год предусматривает доходы 64 млрд 522,9 млн рубля, расходы — 67 млрд 546,1 млн рублей. Дефицит — 3 млрд 23,2 млн рублей — не изменился в новой редакции.
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