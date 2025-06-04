«Грубейшая ошибка Зеленского»: Мединский и Лавров доложили Путину об итогах переговоров в Стамбуле

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, частью которого были доклады помощника главы государства Владимира Мединского и министра иностранных дел Сергея Лаврова об итогах переговоров в Стамбуле 2 июня. Мединский заявил, что Россия договорилась об обмене пленными, выдаче тел погибших и призвала украинскую сторону сосредоточиться на мире, а не на перемирии. Лавров отметил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от гуманитарной паузы для вывоза тел погибших с линии фронта — грубейшая ошибка, но переговоры дают практический результат. О чем помощник президента и глава МИД РФ доложили Путину — в материале URA.RU.
Заявления Мединского
Сосредоточиться на мире
Россия на переговорах с Украиной в Стамбуле призвала сосредоточиться на формулировании условий устойчивого мира, а не очередного временного перемирия.
Обмен военнопленными
Россия готова приступить к обмену военнопленными с Украиной 7, 8 или 9 июня. Российская сторона завершила подготовку к процедуре и ожидает согласования деталей с украинской стороной.
На переговорах стороны достигли договоренности о проведении паритетного обмена военнопленными в количестве 1200 человек с каждой стороны. В первую очередь обмен затронет раненых или тяжелобольных военнослужащих, а также лиц в возрасте до 25 лет.
Гуманитарные паузы
Россия готова вновь рассмотреть вопрос о введении гуманитарных пауз на отдельных участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО, несмотря на отказ со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Подобные меры необходимы из гуманитарных соображений, поскольку обеспечить сбор тел погибших без прекращения огня невозможно.
Тела погибших
Россия готова в ближайшие дни передать Украине тела более шести тысяч погибших украинских военных. «Мы предложили в одностороннем порядке передать Киеву более 6 тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ. Передать их специальными машинами, вагонами-рефрижераторами, где они хранятся», — заявил Мединский.
Мединский также подчеркнул, что российская сторона осознает возможность нахождения тел российских военных у Украины. Он отметил, что Москва выразила готовность принять останки российских военнослужащих, если таковые имеются. По его словам, таких случаев значительно меньше, однако Россия открыта к этим процедурам.
Проект меморандума
По словам Мединского, российская сторона предоставила проект меморандума о мирном урегулировании, который включает две части: условия заключения долгосрочного мира и условия прекращения огня. Украинская делегация намерена изучить меморандум и предоставить официальный комментарий позднее.
Заявления Лаврова
Отказ Зеленского от перемирия является ошибкой
Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения России о краткой двух- или трехдневной паузе для сбора погибших и раненых на линии боевого соприкосновения является грубейшей ошибкой. Эта пауза на отдельных участках фронта помогла эвакуировать тела погибших.
Каналы общения
Лавров заявил о важности поддержания каналов общения между Москвой и Киевом после встречи представителей России и Украины в Стамбуле. По словам министра, открытые коммуникации между сторонами позволяют оперативно согласовывать необходимые меры для помощи гражданскому населению и способствуют поиску решений по вопросам обмена пленными и организации гуманитарных коридоров. Лавров отметил, что достигнутые договоренности уже демонстрируют практические результаты и позволяют снизить уровень напряженности и укрепить основы для дальнейших переговоров.
«Я считаю, что при всех обстоятельствах всегда лучше иметь каналы общения — это позволяет решать прежде всего гуманитарные вопросы. И именно согласование встреч и гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве мер укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо. Тем более, здесь есть реальное движение вперед», — заявил Лавров.
Не поддаваться на провокации
В последние дни были зафиксированы новые крупные преступные провокации, однако, несмотря на это, Россия считает необходимым не поддаваться на подобные действия. Лавров отметил, что подобные инциденты преследуют цель не только остановить дипломатический процесс, но и сохранить поставки вооружения Украине со стороны европейских государств. По его словам, российская сторона внимательно отслеживает ситуацию и намерена придерживаться курса на мирное урегулирование конфликта, несмотря на попытки отдельных сил изменить ход переговоров силовыми методами.
Переговоры дали результат
Прямые переговоры между Москвой и Киевом продолжаются и уже принесли конкретные результаты. «Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чем вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с [президентом США] Дональдом Трампом — он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты», — подчеркнул Лавров.
Комментарии Украины по уровню делегации РФ
Путин поинтересовался, есть ли у Лаврова и Мединского информация о каких-либо комментариях украинских представителей относительно уровня и состава российской делегации. «По-моему, как мне докладывали, еще какие-то комментарии с украинской стороны по поводу состава и уровня нашей делегации», — сказал глава государства, обращаясь к участникам совещания.
В ответ Сергей Лавров сообщил, что комментарии действительно появлялись, однако они носили анонимный характер и распространялись преимущественно через СМИ, при этом официальных обращений со стороны Киева не поступало. Владимир Мединский также подтвердил, что комментариев со стороны Украины не было.
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