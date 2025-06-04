Ушаков: Трамп внимательно выслушал рассказ Путина об атаках аэродромов РФ

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Трамп внимательно выслушал Путина Фото:

Президент США Дональд Трамп внимательно выслушал рассказ российского лидера Владимира Путина об украинских атаках на российские аэродромы. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков после телефонного разговора лидеров США и России.

«Он внимательно выслушал наши оценки. На этот счет наш президент достаточно подробно высказался», — сообщил Ушаков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что оценки российской стороны Трампу было услышать очень полезно.

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Президент США Дональд Трамп внимательно выслушал рассказ российского лидера Владимира Путина об украинских атаках на российские аэродромы. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков после телефонного разговора лидеров США и России. «Он внимательно выслушал наши оценки. На этот счет наш президент достаточно подробно высказался», — сообщил Ушаков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что оценки российской стороны Трампу было услышать очень полезно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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