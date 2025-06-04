Ушаков: Трамп внимательно выслушал рассказ Путина об атаках аэродромов РФ

Президент США Дональд Трамп внимательно выслушал рассказ российского лидера Владимира Путина об украинских атаках на российские аэродромы. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков после телефонного разговора лидеров США и России.
«Он внимательно выслушал наши оценки. На этот счет наш президент достаточно подробно высказался», — сообщил Ушаков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что оценки российской стороны Трампу было услышать очень полезно.
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