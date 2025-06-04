Ушаков ответил, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа

Причиной разговора Путина и Трампа стали теракты Киева
Российская и американская стороны условились, что после террористических атак Киева и по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле необходимо провести телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Лидеры дали соответствующие указания. Разговор состоялся в пять часов по московскому времени, рассказал помощник президента Юрий Ушаков в ходе брифинга, его слова передает корреспондент URA.RU.
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