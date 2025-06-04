Ушаков ответил, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа

Ушаков: одной из причин разговора Путина и Трампа стали киевские теракты
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Причиной разговора Путина и Трампа стали теракты Киева
Причиной разговора Путина и Трампа стали теракты Киева Фото:

Российская и американская стороны условились, что после террористических атак Киева и по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле необходимо провести телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Лидеры дали соответствующие указания. Разговор состоялся в пять часов по московскому времени, рассказал помощник президента Юрий Ушаков в ходе брифинга, его слова передает корреспондент URA.RU.

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Российская и американская стороны условились, что после террористических атак Киева и по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле необходимо провести телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Лидеры дали соответствующие указания. Разговор состоялся в пять часов по московскому времени, рассказал помощник президента Юрий Ушаков в ходе брифинга, его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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