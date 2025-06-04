Ушаков: Путин никогда не собирался встречаться с Зеленским

Россия никогда не соглашалась на личную встречу Путина и Зеленского
Вопрос встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости. РФ соглашалась только на переговоры между делегациями, рассказал помощник президента Юрий Ушаков в ходе брифинга, его слова передает корреспондент URA.RU.
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