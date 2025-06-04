Ушаков: Путин никогда не собирался встречаться с Зеленским

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Россия никогда не соглашалась на личную встречу Путина и Зеленского
Россия никогда не соглашалась на личную встречу Путина и Зеленского Фото:

Вопрос встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости. РФ соглашалась только на переговоры между делегациями, рассказал помощник президента Юрий Ушаков в ходе брифинга, его слова передает корреспондент URA.RU.

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Вопрос встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости. РФ соглашалась только на переговоры между делегациями, рассказал помощник президента Юрий Ушаков в ходе брифинга, его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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