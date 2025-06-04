Жара в ХМАО придет с грозой и сильным ветром

В Нижневартовском районе ожидается жара до +30 градусов
В ХМАО 5 июня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и местами гроза. Температура воздуха в дневные часы составит от +19 до +24 градусов, в Нижневартовске ожидается повышение температуры до +30. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ХМАО 5 июня переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +12, +17 градусов. Днем +19, +24. В Нижневартовском районе +25, +30. Местами гроза», — сообщается на сайте управления.
Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
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