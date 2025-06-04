04 июня 2025

Жара в ХМАО придет с грозой и сильным ветром

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовском районе ожидается жара до +30 градусов
В Нижневартовском районе ожидается жара до +30 градусов Фото:

В ХМАО 5 июня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и местами гроза. Температура воздуха в дневные часы составит от +19 до +24 градусов, в Нижневартовске ожидается повышение температуры до +30. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ХМАО 5 июня переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +12, +17 градусов. Днем +19, +24. В Нижневартовском районе +25, +30. Местами гроза», — сообщается на сайте управления.

Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

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В ХМАО 5 июня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и местами гроза. Температура воздуха в дневные часы составит от +19 до +24 градусов, в Нижневартовске ожидается повышение температуры до +30. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В ХМАО 5 июня переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +12, +17 градусов. Днем +19, +24. В Нижневартовском районе +25, +30. Местами гроза», — сообщается на сайте управления. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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