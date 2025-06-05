Bloomberg: в Тихом океане загорелось судно с 3 тысячами авто на борту

В минувший вторник, 3 июня, в центральной части Тихого океана загорелось судно с более чем 3 000 автомобилями на борту. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По имеющейся информации, корабль направлялся в Мексику.
«В Тихом океане возник пожар на судне-автовозе Morning Midas, которое перевозило около 3000 автомобилей. В том числе около 800 электрокаров», — передает Bloomberg.
На борту находились 22 члена экипажа, которые предприняли попытки самостоятельно ликвидировать возгорание, однако справиться с огнем им не удалось. В результате этого Береговая охрана США организовала эвакуацию моряков на другое торговое судно, находившееся поблизости. Известно также, что данный корабль вышел из китайского порта 26 мая 2025 года.
За последние годы подобные происшествия происходили неоднократно. Особую обеспокоенность у компаний вызывают перевозимые электромобили: при возгорании аккумуляторных батарей существует риск взрыва, что может привести к серьезным последствиям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.