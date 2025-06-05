Российские военные ликвидировали ударную группировку ВСУ в Гоптовке (Харьковская область), предотвратив попытку прорыва границы около Белгородской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«В населенном пункте Гоптовка вооруженные формирования Украины попытались сформировать ударную группировку, которая по замыслу противника должна была устроить прорыв государственной границы РФ в направлении Журавлевки», — передает РИА Новости слова Марочка. Он добавил, что противник был своевременно обнаружен и уничтожен. Потери украинской стороны в живой силе и технике в настоящее время уточняются.
Ранее подразделения группировки «Север» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области. Для этого они применили FPV-дроны, сообщает «Ридус».
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