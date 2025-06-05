«Занимался рок-н-роллом, когда было нельзя»: как сложилась судьба продюсера Бари Алибасова

Бари Алибасов, прозванный «королем советского хайпа», создал не только легендарные музыкальные проекты, но и уникальный образ человека, живущего на острие скандала. Основатель группы «Интеграл», продюсер «На-На» и автор множества музыкальных хитов прославился не только творческими достижениями, но и бурной личной жизнью. 6 июня Бари Алибасову исполняется 78 лет. О его жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Бари Алибасова
Бари Алибасов родился 6 июня 1947 года в поселке Чарское (Казахская СССР). Его отец, Карим Касымович, занимал пост управляющего банком, а мать, Ираида Ибрагимовна трудилась бухгалтером в детском саду. Помимо Бари, родители воспитывали шестерых детей.
«Моя мама была самой красивой девушкой в округе. Вскоре после свадьбы она родила первого ребенка, мою старшую сестру. Родители переехали в железнодорожный поселок. Я появился на свет, как говорила мама, в 46-м году, но мою метрику она долго не забирала из сельсовета. Когда забрала, то сразу не посмотрела, что там написали, — а там стоял 47-й год рождения», — рассказывал продюсер в интервью изданию «7 дней».
В детстве Бари проявлял творческие способности: пел, танцевал, шил одежду для себя и сестры Розы. В школе он возглавлял драмкружок и музыкальный ансамбль, гастролировавший по окрестным колхозам.
«Интеграл»: от андеграунда до культового статуса
В 1965 году Алибасов поступил в Усть-Каменогорский строительный институт, мечтая об архитектуре. Однако уже через год вместе с однокурсником Михаил Арапов создали джаз-квинтет «Интеграл», где Бари стал фронтменом, барабанщиком и автором. Тогда же вышла его дебютная композиция — твист «Весенний дождь».
Ради гастролей с ансамблем Алибасов бросил институт за полгода до диплома, а в 1969 году ушел в армию. Там он сначала попал в войска ПВО, а позже в ансамбль песни и пляски Среднеазиатского военного округа (САВО). При штабе Алибасов создал музыкальный коллектив «Задор». Позже музыкант на радио «Комсомольская Правда» вспоминал:
«В Советском Союзе я занимался рок-н-роллом, когда им нельзя было заниматься. Стал первым миллионером в СССР, еще когда было запрещено частное предпринимательство, да я даже в тюрьме сидел за рок-музыку! Целую неделю. Потом отпустили».
После демобилизации в 1971 году Алибасов не просто возродил «Интеграл», но и вывел его на новый уровень: коллектив получил статус профессионального ансамбля при Восточно-Казахстанской филармонии. Они стали исполнять биг-бит, что сделало коллектив символом молодежного бунта.
Алибасов, параллельно поступивший в музыкальное училище по классу ударных (1973-1974), вновь бросил учебу ради гастролей. Личные доходы он вкладывал в экстравагантный имидж.
«Мы соединили множество разнообразных музыкальных направлений. Видевшие нас западные продюсеры, причем даже те, кто работал с Майклом Джексоном, были поражены, что-то, что делали мы, вообще может существовать в Советском Союзе. „Если бы такое было в Америке, мы бы подписали с вами контракт через секунду!“ — говорили они», — рассказывал Алибасов порталу «Вечерняя Москва».
За 20 лет через «Интеграл» прошли будущие звезды: Юрий Лоза, Женя Белоусов, Сергей Челобанов.
Группа «На-На»
В 1989 году, после распада «Интеграла», Алибасов радикально сменил музыкальное направление. На фоне популярности «Ласкового мая» он создал «На-На» — яркий поп-проект, ставший советским аналогом NSYNC. Группа дебютировала на фестивале «Фэйс ту фэйс», мгновенно получив звание «Открытие года».
Уже в 1990-м коллектив победил в телешоу «50?50» с хитом «Бабушка Яга», а мини-альбом «Не женись» закрепил успех, включив культовый «Пустынный пляж». Дебютный альбом «На-На 91» (1991) с треками вроде «Фаина» и «Упала шляпа» сделал группу главным поп-проектом страны. Алибасов отверг даже Леонида Агутина на кастинге. По воспоминаниям продюсера в интервью газете «Аргументы и Факты», Агутин был «слишком самобытный».
В 1994 году, по воспоминаниям Владимира Политова, группа дала 865 концертов (по 3 в день!), гастролируя от США и Болгарии до Израиля и Франции. «В среднем мы давали по три концерта в день. Первый начинался в 13:00, и зал был битком», — говорил солист Вячеслав Жеребкин в интервью корреспонденту газеты «Комсомольская правда».
К концу 1990-х группа достигла пика признания: в 1998 году на исчезнувшей ныне Площади Звезд у гостиницы «Россия» появилась их именная плита, а в 1999-м Алибасов получил звание «Заслуженный артист РФ».
«На-На» — рекордсмен премии «Овация» (10 статуэток), включая награды за «Лучшую группу» и хит «Фаина». Они покорили MIDEM в Каннах (1994) и стали символом 90-х, пережив распад СССР. Даже в 2000-х, когда популярность группы угасла, Алибасов не остановил «конвейер», «На-На» продолжает гастролировать.
Личная жизнь Бари Алибасова
Первый брак Алибасова был скоротечным. Со Светланой Боховчук он был знаком со школьной скамьи, но пара рассталась спустя три месяца после свадьбы. Вторая жена Катя Вон была моложе Алибасова на 12 лет и этот брак тоже продержался не долго.
Третьей женой Бари стала поклонницей группы «Интеграл» Еленой Уронич. В этом браке у них родился сын, которого назвали в честь отца — Бари. Он считается единственным официальным ребенком продюсера. С Уронич Алибасов развелся сразу после рождения ребенка.
В 2013 году Алибасов женился на своем пиар-директоре Виктории Максимовой, которая была младше его на 40 лет. Они поженились в 2013 году. В 2014 году у пары появился ребенок, но в 2018 году Алибасов развелся.
В 2018 году Бари женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной. В тот момент Бари исполнился 71 год а Федосеевой-Шукшиной — 80. Продюсер признавался, что она привлекла его не столько статусом, сколько «человечностью». Алибасов в шутку заявлял, что Лидия «не дала ему уйти в монастырь». Брак распался в 2020 году.
В 2024 году стало известно, что продюсер снова женился. В этот раз на медсестре из Донецка Елене Калининой. До того как пара официально зарегистрировала отношения, они были вместе около двух лет.
История знакомства Бари Алибасова с Еленой Калининой началась в больнице, где он оказался после того, как спрыгнул на спор с третьего этажа и повредил спину. Елена помогала продюсеру восстанавливаться после сложных операций.
«Приходили разные медсестры, врачи, я их запомнить не мог… Единственный эпизод, когда я понял, что я живой, когда появилась Лена. Лена за мной ухаживала во всех смыслах…», — делился Алибасов в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Проекты Бари Алибасова вне музыки
С 2001 по 2005 год Алибасов вел авторское юмористическое шоу «Бредни Бари» на канале М1, параллельно пробуя себя в кино. Его актерский дебют состоялся в фильме «Условный рефлекс» (2001), а позже он сыграл в картинах «18 лун» (2002), «Шутка Ангела» (2004) и даже выступил соавтором сценария комедии «Коси и забивай» (2005). Кроме того, он появился в сериалах «FM и ребята» (2001) и «Товарищи полицейские» (2011), демонстрируя разноплановость амплуа.
Творческая активность Алибасова не ограничилась экраном. В 1999 году он выпустил философский труд «Основы на-найской философии», а в 2005-м представил публике фотовыставку»Фотографические опыты» в рамках фестиваля «Мода и стиль». Его интересы охватывают науку, религиоведение и эволюцию, что отражается в личном девизе «Познай и реализуй!».
Несмотря на эпатажный имидж и статус медийной персоны (в 2001-м его назвали «продюсером десятилетия»), Алибасов занимается благотворительностью. Два года он содержал столовую для нуждающихся в Москве, а Российское дворянское общество присвоило ему титул князя с земельным наделом в Саратовской области.
Признание пришло и на малой родине: в казахстанском Чарске его именем названы улица, школа и музей. Продюсер в беседе с новостным порталом «Экспресс К» скромничать не стал: «Земляки правильно поступили, назвав улицу Мира моим именем, ведь я и есть олицетворение мира, любви и доброты. На такой улице всегда праздник».
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