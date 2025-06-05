В ХМАО открылся новый вахтовый городок со спортзалом и зоной для отдыха. Видео

В Кондинском районе открылся новый вахтовый городок со спортзалом
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Для работников оборудовали спортивную зону
Для работников оборудовали спортивную зону Фото:

В Кондинском районе ХМАО открылся новый вахтовый городок на месторождении имени Александра Жагрина. В торжественном запуске объекта приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем официальном telegram-канале.

«На месторождении имени Александра Жагрина в Кондинском районе вместе с заместителем председателя Правительства России Александром Валентиновичем Новаком, заместителем председателя правления „Газпром нефти“ Антоном Александровичем Джалябовым открыли новый многофункциональный вахтовый комплекс», — рассказал губернатор. Кухарук поблагодарил компанию «Газпром нефть» за значительный вклад в энергетическую безопасность Югры и современные технологии.

Объект оборудован современными жилыми и общественными пространствами, спортивным блоком и зонами отдыха. Это позволит создать условия для эффективной работы специалистов, развивающих нефтедобычу в сложных условиях Западной Сибири.

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В Кондинском районе ХМАО открылся новый вахтовый городок на месторождении имени Александра Жагрина. В торжественном запуске объекта приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем официальном telegram-канале. «На месторождении имени Александра Жагрина в Кондинском районе вместе с заместителем председателя Правительства России Александром Валентиновичем Новаком, заместителем председателя правления „Газпром нефти“ Антоном Александровичем Джалябовым открыли новый многофункциональный вахтовый комплекс», — рассказал губернатор. Кухарук поблагодарил компанию «Газпром нефть» за значительный вклад в энергетическую безопасность Югры и современные технологии. Объект оборудован современными жилыми и общественными пространствами, спортивным блоком и зонами отдыха. Это позволит создать условия для эффективной работы специалистов, развивающих нефтедобычу в сложных условиях Западной Сибири.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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