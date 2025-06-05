В Кондинском районе ХМАО открылся новый вахтовый городок на месторождении имени Александра Жагрина. В торжественном запуске объекта приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем официальном telegram-канале.
«На месторождении имени Александра Жагрина в Кондинском районе вместе с заместителем председателя Правительства России Александром Валентиновичем Новаком, заместителем председателя правления „Газпром нефти“ Антоном Александровичем Джалябовым открыли новый многофункциональный вахтовый комплекс», — рассказал губернатор. Кухарук поблагодарил компанию «Газпром нефть» за значительный вклад в энергетическую безопасность Югры и современные технологии.
Объект оборудован современными жилыми и общественными пространствами, спортивным блоком и зонами отдыха. Это позволит создать условия для эффективной работы специалистов, развивающих нефтедобычу в сложных условиях Западной Сибири.
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