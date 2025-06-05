В небе над Казахстаном заметили сотни НЛО

В МО Казахстана успокоили жителей после горящих объектов в небе
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В небе над Астаной вспыхнули странные огни — версии от комет до пришельцев
В небе над Астаной вспыхнули странные огни — версии от комет до пришельцев Фото:

Жители Астаны публикуют в сети видео с яркими светящимися объектами, которые парили над городом в ночном небе. Об этом сообщают СМИ. Минобороны Казахстана сообщило, что  нарушения воздушного пространства не зафиксировано.

«Наш редакционный номер завалили видеороликами астанчане. В небе над столицей заметили непонятные очень яркие огни. Версии разные: от комет, до инопланетян. Когда взорвался Starship Илона Маска в США, в небе можно было наблюдать нечто похожее», — говорится в telegram-канале «Tengrinews.kz — Новости Казахстана». 

В Министерстве обороны Казахстана заявили, что «фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. Угроз для населения нет».

Также в ведомстве отметили, что явление может быть связано с космическими объектами: «Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности. Просим граждан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения».

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Жители Астаны публикуют в сети видео с яркими светящимися объектами, которые парили над городом в ночном небе. Об этом сообщают СМИ. Минобороны Казахстана сообщило, что  нарушения воздушного пространства не зафиксировано. «Наш редакционный номер завалили видеороликами астанчане. В небе над столицей заметили непонятные очень яркие огни. Версии разные: от комет, до инопланетян. Когда взорвался Starship Илона Маска в США, в небе можно было наблюдать нечто похожее», — говорится в telegram-канале «Tengrinews.kz — Новости Казахстана».  В Министерстве обороны Казахстана заявили, что «фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. Угроз для населения нет». Также в ведомстве отметили, что явление может быть связано с космическими объектами: «Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности. Просим граждан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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