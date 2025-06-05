В Прикамье изменится режим работы РЭО ГАИ из-за длинных выходных

В Пермском крае предстоящие праздничные дни изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ. Об этом сообщается в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
«РЭО ГАИ территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Пермского края и Перми в предстоящие праздничные дни будут работать по следующему графику: 12 и 13 июня объявлены нерабочими днями. 14 мая подразделения будут принимать граждан с 08:00 до 15:45, а 15 мая вновь будут закрыты», — говорится в сообщении ведомства.
В ГАИ обратились к автомобилистам с рекомендацией заранее планировать визиты в ведомство и по возможности пользоваться электронной записью через «Госуслуги». Это позволит избежать очередей и неудобств, связанных с изменением режима работы.
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