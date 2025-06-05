05 июня 2025

В Прикамье изменится режим работы РЭО ГАИ из-за длинных выходных

РЭО ГАИ Пермского края изменит график работы на День России
© Служба новостей «URA.RU»
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В праздники экзаменационные подразделения ГАИ работать не будут
В праздники экзаменационные подразделения ГАИ работать не будут Фото:

В Пермском крае предстоящие праздничные дни изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ. Об этом сообщается в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. 

«РЭО ГАИ территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Пермского края и Перми в предстоящие праздничные дни будут работать по следующему графику: 12 и 13 июня объявлены нерабочими днями. 14 мая подразделения будут принимать граждан с 08:00 до 15:45, а 15 мая вновь будут закрыты», — говорится в сообщении ведомства.

В ГАИ обратились к автомобилистам с рекомендацией заранее планировать визиты в ведомство и по возможности пользоваться электронной записью через «Госуслуги». Это позволит избежать очередей и неудобств, связанных с изменением режима работы.

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В Пермском крае предстоящие праздничные дни изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ. Об этом сообщается в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.  «РЭО ГАИ территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Пермского края и Перми в предстоящие праздничные дни будут работать по следующему графику: 12 и 13 июня объявлены нерабочими днями. 14 мая подразделения будут принимать граждан с 08:00 до 15:45, а 15 мая вновь будут закрыты», — говорится в сообщении ведомства. В ГАИ обратились к автомобилистам с рекомендацией заранее планировать визиты в ведомство и по возможности пользоваться электронной записью через «Госуслуги». Это позволит избежать очередей и неудобств, связанных с изменением режима работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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