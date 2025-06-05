05 июня 2025

Маск не стал терпеть угрозы Трампа обрубить финансирование и ответил

Маск: SpaceX немедленно начала вывод из эксплуатации корабля Dragon из-за Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илон Маск ответил на угрозы Трампа аннулировать госконтракты со SpaceX
Илон Маск ответил на угрозы Трампа аннулировать госконтракты со SpaceX Фото:
новость из сюжета
Дональд Трамп и Илон Маск поссорились и начали поливать друг друга грязью

Американская компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon после угроз президента США Дональда Трампа отобрать государственные контракты. Заявления лидера прозвучали в контексте конфликта с бизнесменом. Спор разгорелся в соцсетях в ночь на 6 июня. 

«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — рассказал Маск. Его заявление опубликовано в его аккаунте в соцсети X.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американская компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon после угроз президента США Дональда Трампа отобрать государственные контракты. Заявления лидера прозвучали в контексте конфликта с бизнесменом. Спор разгорелся в соцсетях в ночь на 6 июня.  «В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов,  SpaceX  немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — рассказал Маск. Его заявление опубликовано в его аккаунте в соцсети X.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...