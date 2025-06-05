Маск не стал терпеть угрозы Трампа обрубить финансирование и ответил

Американская компания SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon после угроз президента США Дональда Трампа отобрать государственные контракты. Заявления лидера прозвучали в контексте конфликта с бизнесменом. Спор разгорелся в соцсетях в ночь на 6 июня.
«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — рассказал Маск. Его заявление опубликовано в его аккаунте в соцсети X.
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