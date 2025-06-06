Бусаргин подтвердил попадание БПЛА в жилой дом в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области зафиксировано повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, подтвердив атаку по населенному пункту.
«Есть повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе», — заявил Бусаргин. Он отметил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет. На место выехали все экстренные службы.
ВСУ ведут массированную атаку по регионам страны при помощи БПЛА. Беспилотники противника заметили в Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и в других регионах.
Ранее сообщалось, что в городе Энгельс Саратовской области беспилотный летательный аппарат противника упал на жилой дом. По предварительной информации, целью атаки дрона мог являться расположенный вблизи аэродром.
Также стало известно, что на окраине города вспыхнул крупный пожар. По словам местных жителей, пожар начался в части города, где находится НПЗ.
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