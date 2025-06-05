05 июня 2025

Украина массово атаковала регионы России ночью: онлайн-трансляция

Хинштейн: в Курской области есть погибшие и пострадавшие из-за атаки ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские дроны атаковали сразу несколько регионов России
Украинские дроны атаковали сразу несколько регионов России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина проводит массированную атаку на регионы России с помощью беспилотников. С налетом дронов столкнулись Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области и другие регионы. Сообщалось об отражении ракетной атаки на Крым. Также ВСУ атаковали брянский аэропорт — по словам жителей, началось возгорание. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил о как минимум двух погибших женщинах при атаке на Рыльск. URA.RU рассказывает об отражении нападения ВСУ на регионы в своей трансляции.

02:16 На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом жителей предупредил губернатор Игорь Артамонов.

02:01 Взрыв на территории аэропорта Брянска, предположительно украинские БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

01:57 Враг запустил БПЛА «Лютый». Этот дрон который может пролетать до 1000 километров и нести заряд около 50 килограмм, сообщает telegram-канал оповещения «Радар по всей России».

01:51 Местные telegram-каналы сообщают о пролете дронов ВСУ в сторону Брянска через Суземку. Жителей просят не попадать под обломки при сбитиях БПЛА.

01:43 Отбой ракетной опасности в Глушковском и Рыльском районах Курской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

01:39 Опасность атаки БПЛА объявили в Брянской области. Угроза есть в поселке Сураж и городе Клинцы. Об этом уведомили местные telegram-каналы.

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Украина проводит массированную атаку на регионы России с помощью беспилотников. С налетом дронов столкнулись Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области и другие регионы. Сообщалось об отражении ракетной атаки на Крым. Также ВСУ атаковали брянский аэропорт — по словам жителей, началось возгорание. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил о как минимум двух погибших женщинах при атаке на Рыльск. URA.RU рассказывает об отражении нападения ВСУ на регионы в своей трансляции. 02:16 На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом жителей предупредил губернатор Игорь Артамонов. 02:01  Взрыв на территории аэропорта Брянска, предположительно украинские БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Mash. 01:57 Враг запустил БПЛА «Лютый». Этот дрон который может пролетать до 1000 километров и нести заряд около 50 килограмм, сообщает telegram-канал оповещения «Радар по всей России». 01:51 Местные telegram-каналы сообщают о пролете дронов ВСУ в сторону Брянска через Суземку. Жителей просят не попадать под обломки при сбитиях БПЛА. 01:43 Отбой ракетной опасности в Глушковском и Рыльском районах Курской области. Об этом сообщает оперштаб региона. 01:39 Опасность атаки БПЛА объявили в Брянской области. Угроза есть в поселке Сураж и городе Клинцы. Об этом уведомили местные telegram-каналы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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