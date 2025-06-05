Украина массово атаковала регионы России ночью: онлайн-трансляция

Украина проводит массированную атаку на регионы России с помощью беспилотников. С налетом дронов столкнулись Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области и другие регионы. Сообщалось об отражении ракетной атаки на Крым. Также ВСУ атаковали брянский аэропорт — по словам жителей, началось возгорание. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил о как минимум двух погибших женщинах при атаке на Рыльск. URA.RU рассказывает об отражении нападения ВСУ на регионы в своей трансляции.
02:16 На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Об этом жителей предупредил губернатор Игорь Артамонов.
02:01 Взрыв на территории аэропорта Брянска, предположительно украинские БПЛА. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
01:57 Враг запустил БПЛА «Лютый». Этот дрон который может пролетать до 1000 километров и нести заряд около 50 килограмм, сообщает telegram-канал оповещения «Радар по всей России».
01:51 Местные telegram-каналы сообщают о пролете дронов ВСУ в сторону Брянска через Суземку. Жителей просят не попадать под обломки при сбитиях БПЛА.
01:43 Отбой ракетной опасности в Глушковском и Рыльском районах Курской области. Об этом сообщает оперштаб региона.
01:39 Опасность атаки БПЛА объявили в Брянской области. Угроза есть в поселке Сураж и городе Клинцы. Об этом уведомили местные telegram-каналы.
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