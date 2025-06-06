Три человека пострадали от атаки БПЛА в Тульской области

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Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа, атаковавших Тульскую область
Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа, атаковавших Тульскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотников на территорию Тульской области в ночь на 6 июня. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате вражеской атаки пострадали три человека», — заявил губернатор, уточнив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом глава региона сообщил в своем официальном telegram-канале.

Миляев отметил, что все пострадавшие в результате ночной атаки ВСУ были доставлены в больницу. Глава региона обратился к местным жителям с призывом соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность.

ВСУ с ночи ведут массированную атаку при помощи БПЛА по регионам страны. Беспилотники противника были замечены в Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Тульской областях и в других регионах. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении налетов украинских дронов.

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Три человека получили ранения в результате атаки беспилотников на территорию Тульской области в ночь на 6 июня. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. «В результате вражеской атаки пострадали три человека», — заявил губернатор, уточнив, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом глава региона сообщил в своем официальном telegram-канале. Миляев отметил, что все пострадавшие в результате ночной атаки ВСУ были доставлены в больницу. Глава региона обратился к местным жителям с призывом соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность. ВСУ с ночи ведут массированную атаку при помощи БПЛА по регионам страны. Беспилотники противника были замечены в Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Тульской областях и в других регионах. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении налетов украинских дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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