Этой ночью ВСУ атаковали РФ не только дронами, но и ракетами

Минобороны: ВСУ запустили три ракеты «Нептун» по акватории Черного моря
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ запустили по акватории Черного моря три ракеты «Нептун», все они были сбиты
ВСУ запустили по акватории Черного моря три ракеты «Нептун», все они были сбиты Фото:

Этой ночью ВСУ запустили три управляемых ракеты «Нептун-МД» по акватории Черного моря. Все объекты были успешно отражены российскими силами. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также сообщается о 174 запущенных беспилотниках. 

«Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты „Нептун-МД“», — отметили в ведомстве. Там добавили, что угрозы объектам на территории РФ не зафиксировано.

В военном министерстве также рассказали, что Киев запустил за ночь на 6 июня 174 беспилотника. Были атакованы порядка восьми российских регионов. Все эти случаи URA.RU фиксирует в отдельной онлайн-трансляции.

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Этой ночью ВСУ запустили три управляемых ракеты «Нептун-МД» по акватории Черного моря. Все объекты были успешно отражены российскими силами. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также сообщается о 174 запущенных беспилотниках.  «Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты „Нептун-МД“», — отметили в ведомстве. Там добавили, что угрозы объектам на территории РФ не зафиксировано. В военном министерстве также рассказали, что Киев запустил за ночь на 6 июня 174 беспилотника. Были атакованы порядка восьми российских регионов. Все эти случаи URA.RU фиксирует в отдельной онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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