В Курганской области браконьер незаконно убил лося и получил штраф на 100 тысяч

В селе Шатрово (Курганская область) местный житель получил штраф в размере 100 тысяч за незаконную охоту на лося. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале.
Суд установил, что в период с 8 по 9 февраля 2025 года мужчина, не имея необходимых разрешительных документов, охотился на территории Шатровского государственного природного заказника. «Используя автомобиль своего знакомого, осуществил незаконный отстрел одной особи „лося“ и осуществил его первичную обработку. В результате объектам животного мира причинен крупный ущерб на сумму 80 000 рублей, который виновный возместил в ходе производства дознания», — подчеркнули в прокуратуре.
В результате уголовного разбирательства суд признал браконьера виновным по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Помимо крупного штрафа, у осужденного конфискован карабин, использованный при совершении преступления — оружие передано в доход государства.
Ранее URA.RU сообщало на кого разрешено охотиться в Курганской области в 2025 году. Среди животных: копытные, пушные, водоплавающие. При охоте на краснокнижных животных с применением механического транспорта или причинением крупного ущерба можно получить штраф до полумиллиона рублей.
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