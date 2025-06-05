05 июня 2025

В Курганской области браконьер незаконно убил лося и получил штраф на 100 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Также у браконьера конфисковали карабин
Также у браконьера конфисковали карабин Фото:

В селе Шатрово (Курганская область) местный житель получил штраф в размере 100 тысяч за незаконную охоту на лося. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале.

Суд установил, что в период с 8 по 9 февраля 2025 года мужчина, не имея необходимых разрешительных документов, охотился на территории Шатровского государственного природного заказника. «Используя автомобиль своего знакомого, осуществил незаконный отстрел одной особи „лося“ и осуществил его первичную обработку. В результате объектам животного мира причинен крупный ущерб на сумму 80 000 рублей, который виновный возместил в ходе производства дознания», — подчеркнули в прокуратуре.

В результате уголовного разбирательства суд признал браконьера виновным по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Помимо крупного штрафа, у осужденного конфискован карабин, использованный при совершении преступления — оружие передано в доход государства.

Ранее URA.RU сообщало на кого разрешено охотиться в Курганской области в 2025 году. Среди животных: копытные, пушные, водоплавающие. При охоте на краснокнижных животных с применением механического транспорта или причинением крупного ущерба можно получить штраф до полумиллиона рублей.

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В селе Шатрово (Курганская область) местный житель получил штраф в размере 100 тысяч за незаконную охоту на лося. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале. Суд установил, что в период с 8 по 9 февраля 2025 года мужчина, не имея необходимых разрешительных документов, охотился на территории Шатровского государственного природного заказника. «Используя автомобиль своего знакомого, осуществил незаконный отстрел одной особи „лося“ и осуществил его первичную обработку. В результате объектам животного мира причинен крупный ущерб на сумму 80 000 рублей, который виновный возместил в ходе производства дознания», — подчеркнули в прокуратуре. В результате уголовного разбирательства суд признал браконьера виновным по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Помимо крупного штрафа, у осужденного конфискован карабин, использованный при совершении преступления — оружие передано в доход государства. Ранее URA.RU сообщало на кого разрешено охотиться в Курганской области в 2025 году. Среди животных: копытные, пушные, водоплавающие. При охоте на краснокнижных животных с применением механического транспорта или причинением крупного ущерба можно получить штраф до полумиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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