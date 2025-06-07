07 июня 2025

Популярные модели китайских автомобилей резко подешевели в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Дилеры начали снижать цены на китайские авто, чтобы привлечь покупателей
Дилеры начали снижать цены на китайские авто, чтобы привлечь покупателей Фото:

Популярные модели новых китайских автомобиле стали значительно дешевле в Челябинской области в мае. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито. Авто».

«В мае 2025 года в Челябинской области больше всего подешевели кроссоверы OMODA C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max — на 8,7% и 8,1% соответственно по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость нового автомобиля в регионе упала на 4,4%, составив около 2 630 000 рублей», — сообщил URA.RU руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников. 

Эксперт отметил, что снижение цен затронуло также затронуло и другие популярные марки, Так Chery подешевела на 5,8%, Jetour — на 5%, а HAVAL — на 2,7%. Это связано с высокой конкуренцией среди дилеров, которые таким образом привлекают покупателей.

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Популярные модели новых китайских автомобиле стали значительно дешевле в Челябинской области в мае. Об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито. Авто». «В мае 2025 года в Челябинской области больше всего подешевели кроссоверы OMODA C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max — на 8,7% и 8,1% соответственно по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость нового автомобиля в регионе упала на 4,4%, составив около 2 630 000 рублей», — сообщил URA.RU руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.  Эксперт отметил, что снижение цен затронуло также затронуло и другие популярные марки, Так Chery подешевела на 5,8%, Jetour — на 5%, а HAVAL — на 2,7%. Это связано с высокой конкуренцией среди дилеров, которые таким образом привлекают покупателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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