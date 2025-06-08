Судя по этим кадрам, автобус полностью сгорел
В Челябинске на улице Кузнецова полностью сгорел маршрутный автобус № 51 марки «ЛиАЗ». Социальные сети полны жутких кадров с места пожара. Ими делятся и наши читатели.
На место выехали несколько подразделений МЧС России, которые пытаются остановить мощный пожар. В МЧС по Челябинской области уточнили, что пострадавших по предварительным данным нет. А вот о причинах возгорания пока ничего не сообщается. URA.RU следит за развитием событий.
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