08 июня 2025

В Челябинске на улице Кузнецова сгорел автобус. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Судя по этим кадрам, автобус полностью сгорел
Судя по этим кадрам, автобус полностью сгорел Фото:

В Челябинске на улице Кузнецова полностью сгорел маршрутный автобус № 51 марки «ЛиАЗ». Социальные сети полны жутких кадров с места пожара. Ими делятся и наши читатели.

На место выехали несколько подразделений МЧС России, которые пытаются остановить мощный пожар. В МЧС по Челябинской области уточнили, что пострадавших по предварительным данным нет. А вот о причинах возгорания пока ничего не сообщается. URA.RU следит за развитием событий.

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В Челябинске на улице Кузнецова полностью сгорел маршрутный автобус № 51 марки «ЛиАЗ». Социальные сети полны жутких кадров с места пожара. Ими делятся и наши читатели. На место выехали несколько подразделений МЧС России, которые пытаются остановить мощный пожар. В МЧС по Челябинской области уточнили, что пострадавших по предварительным данным нет. А вот о причинах возгорания пока ничего не сообщается. URA.RU следит за развитием событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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