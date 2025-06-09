Свежесть и витамины: топ-10 рецептов простых летних салатов

Сочные овощные салаты — одно из самых популярных блюд в жаркую погоду. Их можно готовить из самых разных овощей, сочетая с различными соусами и даже фруктами. Такие блюда порадуют не только вкусом, но и витаминами. URA.RU собрало топ рецептов летних салатов, которые быстро и легко готовить.
Как правильно есть овощи и фрукты летом
Овощи и фрукты содержат множество витаминов и особенно полезны летом, в молодом виде. Поэтому овощные салаты — обязательное блюдо в летнем рационе, заявила в беседе с URA.RU диетолог и нутрициолог Лариса Никитина.
По ее словам, нужно добавлять в салаты укроп, петрушку, сельдерей, базилик. Однако с заправками диетолог предлагает не мудрить и выбирать легкие варианты. Греческий йогурт, кефир или сметана отлично заменят привычный майонез и не утяжелят салат.
«Если молочка не по вкусу — берите соевый соус, лимонный сок и любимые специи. Немного оливкового масла — отлично, но не заливать, а именно брызгать, чтобы не превращать полезный салат в жирный гарнир», — советует Никитина.
Также она отметила, что при большом количестве употребления овощей можно получить метеоризм. Рекомендуется обдать кипятком сырые овощи перед тем, как подавать на стол. Фрукты также могут повлиять на появление метеоризма, поэтому их эксперт предлагает употреблять в запеченном виде.
Рецепты салатов
Капустный салат с ревенем и морковью
Отличное блюдо для всей семьи в жаркую погоду. Для его заправки можно взять густой йогурт без добавок или смешать йогурт пополам с майонезом.
Ингредиенты:
- белокочанная капуста — 500 г;
- морковь — 150 г;
- ревень — 200 г;
- апельсин — 1 шт.;
- натуральный йогурт — 50 г;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Приготовление: с помощью овощечистки удалите с ревеня грубые наружные волокна. Нарежьте стебли тонкими ломтиками, слегка присыпьте солью и оставьте на время подготовки остальных ингредиентов. Капусту нашинкуйте как можно тоньше. Морковь очистите, натрите на крупной терке и добавьте к капусте. Легка посолите овощи и тщательно разомните руками, чтобы капуста пустила сок и стала мягче.
Для приготовления заправки снимите с апельсина цедру, используя только верхний слой кожуры, затем выжмите сок. В небольшой емкости смешайте апельсиновый сок, цедру, мед и натуральный йогурт. Добавьте соль и перец по вкусу, хорошо перемешайте до получения однородной массы. Влейте приготовленную заправку в миску с капустой и морковью, добавьте подготовленный ревень и тщательно перемешайте все ингредиенты.
Салат из цукини с помидорами и базиликом
Свежее летнее блюдо, отлично подойдет для завтрака. А базилик придаст ему особой пикантности.
Ингредиенты:
- 2 средних цукини;
- 400 г помидоров черри;
- 2 ст. л. бальзамического уксуса;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 веточки базилика;
- горсть кедровых орехов;
- свежемолотый черный перец, соль.
Приготовление: на среднем огне обжарьте кедровые орехи до приобретения ими золотистого оттенка, что занимает примерно три минуты. Помидоры черри разрежьте пополам и выложите в отдельную миску. Чеснок очистите и измельчите. К нарезанным помидорам добавьте измельченный чеснок, бальзамический уксус и две столовые ложки оливкового масла, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте и оставьте мариноваться на десять минут.
Цукини нарежьте длинной тонкой соломкой или воспользуйтесь специальной овощерезкой, чтобы получить «спагетти». Подготовленные цукини переложите в большую салатницу, сбрызните оставшимся оливковым маслом, приправьте солью и перцем. Сверху выложите маринованные помидоры. Листья базилика нарежьте и добавьте в салат. Посыпьте блюдо обжаренными кедровыми орехами.
Салат из кабачков, рукколы и мяты
Этот салат особенно хорош в жару. Прост в приготовлении, а мята придаст свежести, которой так хочется детом.
Ингредиенты:
- 3 молодых кабачка;
- 70 г рукколы;
- 200 г феты;
- листья 3–4 веточек мяты;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- оливковое масло;
- соль;
- свежемолотый черный перец.
Приготовление: кабачки нарезать длинными тонкими полосками с помощью ножа для чистки овощей, не снимая кожуру. Полить их лимонным соком и тщательно перемешать. Сыр нарезать небольшими кубиками. Листья мяты мелко измельчить. К кабачкам добавить нарезанный сыр, рукколу и мяту. Заправить салат оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу.
Рецепт салата с рукколой, сливами и фетой
Салат подойдет любителям слив. А в сочетании с рукколой и сыром фета это блюдо проявит вкус сливы более насыщенно.
Ингредиенты:
- руккола — 100 г;
- сливы — 3–4 штуки (зависит от размера);
- фета — 100 г;
- грецкие орехи — 30 г;
- оливковое масло — 2–3 ст. ложки;
- бальзамический уксус — 1 ст. ложка;
- мед — 1 ч. ложка (по желанию);
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление: сливы разрезать на две части, извлечь косточки и нарезать тонкими ломтиками или четвертинками. Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде до появления золотистой корочки в течение 3–4 минут, затем дать им остыть и крупно нарубить.
Рукколу промыть и просушить, крупные листья разорвать руками на мелкие части. Фету нарезать кубиками на небольшие кусочки. В отдельной небольшой емкости смешать оливковое масло, бальзамический уксус и, при желании, мед, приправить солью и перцем по вкусу. В большой миске объединить рукколу, сливы, фету и орехи, затем заправить приготовленным соусом и перемешать.
Салат из баклажанов, болгарского перца и помидоров
Салат из баклажанов болгарского перца помидоров с чесноком — это необыкновенно сочное сочетание. Добавьте спелые мясистые помидоры для сочности, немного зелени, молотых перцев и насладитесь потрясающе вкусным салатом.
Ингредиенты:
- баклажаны — 400 г (2 небольших);
- болгарские перцы — 2 шт.;
- помидоры — 200 г (2–4 шт.);
- сыр фета — 100 г;
- чеснок — 2–3 зубца;
- петрушка — 5–6 веточек;
- соль, перец — по вкусу.
Для заправки: оливковое масло — 2–3 ст. ложки; сок лимона — 2 ст. ложки; сахар — 1 ч. ложка.
Приготовление: овощи разместить в жаропрочной форме. На поверхности баклажанов необходимо сделать несколько проколов вилкой, чтобы предотвратить их растрескивание в процессе запекания. Духовку разогреть до температуры 220°C.
Через 20–25 минут запекания извлечь перцы и переложить их в отдельную емкость: к этому моменту они станут мягкими, а кожура частично потемнеет. Баклажаны оставить в духовке еще на 20–25 минут. Емкость с перцами накрыть пищевой пленкой и оставить на 15 минут, чтобы они пропарились и очистить их от кожицы стало проще.
У остывших перцев удалить плодоножки и семена, аккуратно снять кожицу. Очищенную мякоть нарезать небольшими кусочками. Готовые баклажаны также накрыть пленкой и выдержать 15 минут, после чего очистить от кожуры и нарезать средними кубиками. Сыр фета нарезать на квадраты или прямоугольники со стороной 5–8 мм. Свежие помидоры мелко порезать. Соединить все в глубокой миске и полить заправкой.
Салат из свежих сырых кабачков
Салат из свежих кабачков отлично подойдет для сезонного меню на каждый день. За счет нарезки на тонкие полоски, похожие на спагетти, кабачок быстро маринуется и получается пикантным и острым.
Ингредиенты:
- Молодой кабачок (или цукини) — 1 шт.;
- Помидоры черри — 8 шт.;
- Огурцы — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.
Для заправки:
- Растительное масло — 5 стол.л.;
- Мед — 1 чайн.л.;
- Лимонный сок (или по вкусу) — 1 чайн.л.;
- Чеснок — 2 зубч.;
- Зелень и соль по вкусу.
Приготовление: начните с приготовления заправки. Зелень обсушите, отделите листочки от толстых стеблей, мелко нарежьте листья. Чеснок очистите и также измельчите ножом. В небольшой миске соедините мед, растительное масло, сок лимона. Всыпьте нарезанную зелень, посолите и тщательно перемешайте ингредиенты до однородности.
Кабачок промойте, обрежьте кончики и очистите от кожуры. С помощью овощечистки нарежьте его на тонкие пластины, а затем — на длинные узкие полоски. Семенную часть с сердцевиной использовать не следует, поскольку она слишком жесткая. Полученные полоски кабачка выложите в миску и полейте подготовленной заправкой. Перемешайте и оставьте мариноваться примерно на 10 минут.
Морковь вымойте, очистите и нарежьте аналогичными тонкими полосками с помощью овощечистки. Таким же образом подготовьте огурец. Помидоры тщательно промойте и разрежьте пополам. Все ингредиенты выложите на тарелку.
Салат из свежих кабачков и огурцов с яйцом
В этом салате встречаются сочные овощи и освежающая лимонная кислинка. Как раз то, что нужно в жаркую погоду.
Ингредиенты:
- молодые кабачки — 2 шт. (460 г);
- свежие огурцы — 2 шт. (230 г);
- репчатый лук — 1 шт. (80 г);
- яйца — 3 шт.;
- масло растительное — 30–45 мл (2–3 ст. ложки);
- петрушка свежая — 25 г;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление: яйца отварите вкрутую и охладите. Кабачки натрите на крупной терке. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. На сковороде обжарьте лук на слабом огне 3–5 минут до прозрачности, добавите натертые кабачки и продолжайте обжаривать овощи вместе в течение 10–15 минут. Готовую овощную смесь переложить на тарелку и дать остыть.
Остывшие яйца и огурцы нарежьте соломкой. В глубокой миске соедините охлажденные кабачки с луком, нарезанные яйца и огурцы. Мелко порубить петрушку, посолите и поперчите по вкусу.
Салат с помидором, морковью, яблоком
Салат помидор—морковь—яблоко делается из доступных ингредиентов. Готовить его очень просто, справится даже начинающий осваивать кулинарные азы. Подать можно к обеду или ужину.
Ингредиенты:
- помидоры — 300 гр.;
- морковь — 150 гр.;
- яблоко — 1 шт;
- зеленый лук — 50 гр.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- уксус — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление: помидоры нарезать небольшими кусочками. Очищенную морковь натереть на крупной терке. Яблоко, предварительно удалив сердцевину, нарезать кубиками. Зеленый лук мелко нашинковать. В глубокой миске соединить подготовленные помидоры, морковь, яблоко и зеленый лук. Заправить оливковым маслом и уксусом, добавить соль и перец по вкусу. Тщательно перемешать все ингредиенты до однородности.
Салат с кунжутом, огурцом и соевым соусом
Салат относится к разряду супербыстрых и легких в приготовлении. Есть его можно не только вилкой, но и специальными палочками для суши.
Ингредиенты:
- огурцы — 1–2 шт.;
- кунжут — 2 ст. л.;
Для заправки:
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- бальзамический уксус — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.
Приготовление: огурцы нарезать кружками. В случае, если кожура кажется слишком жесткой, рекомендуется ее удалить. Для приготовления заправки следует соединить соевый соус, бальзамический уксус, растительное масло и сахар, после чего оставить смесь на пять минут, чтобы сахар полностью растворился.
Полученную заправку добавить к нарезанным огурцам, хорошо перемешать и отправить салат в холодильник на 15–20 минут, чтобы овощи пропитались вкусом. Перед подачей блюдо рекомендуется посыпать кунжутом.
Салат с щавелем и молодой капустой
Салат из молодой капусты и щавеля очень полезен и невероятно вкусен. Щавель придаст легкую кислинку и особую изюминку салату.
Ингредиенты:
- капуста молодая белокочанная — 300 г;
- щавель — 80 г;
- лук зеленый — 4–5 перьев;
- укроп свежий — 3–4 веточки;
- петрушка свежая — 3–4 веточки;
- масло растительное — 2 ст. ложки;
- сок половины лимона;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление: капусту необходимо нашинковать тонкой соломкой. Щавель нарезается узкими полосками. Укроп и петрушку следует мелко порубить. Зеленый лук измельчается тонкими кольцами. Из лимона выжимают одну столовую ложку сока.
В подготовленную миску помещают молодую капусту, щавель, укроп, петрушку и зеленый лук. Салат заправляют растительным маслом, добавляют лимонный сок, соль и молотый черный перец по вкусу.
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