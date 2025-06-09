Лавров назвал главного союзника Украины по атакам на РФ

По словам Лаврова, британские специалисты оказывают Украине всестороннюю помощь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Великобритания поддерживает Украину в проведении террористических атак против Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Британцы на 100% помогают Украине в террористических атаках против РФ», — сказал Лавров, передает ТАСС. По его словам, британские специалисты и разведывательные службы оказывают Украине всестороннюю помощь, включая планирование и координацию операций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!