Лавров назвал главного союзника Украины по атакам на РФ

Лавров: Британия помогает Украине в террористических атаках на РФ
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По словам Лаврова, британские специалисты оказывают Украине всестороннюю помощь
По словам Лаврова, британские специалисты оказывают Украине всестороннюю помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания поддерживает Украину в проведении террористических атак против Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Британцы на 100% помогают Украине в террористических атаках против РФ», — сказал Лавров, передает ТАСС. По его словам, британские специалисты и разведывательные службы оказывают Украине всестороннюю помощь, включая планирование и координацию операций.

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Великобритания поддерживает Украину в проведении террористических атак против Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Британцы на 100% помогают Украине в террористических атаках против РФ», — сказал Лавров, передает ТАСС. По его словам, британские специалисты и разведывательные службы оказывают Украине всестороннюю помощь, включая планирование и координацию операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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