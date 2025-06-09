09 июня 2025

На Таганае зацвела самая редкая ягода со вкусом ананаса из эпохи оледенения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Княженика зацвела на две недели раньше срока
Княженика зацвела на две недели раньше срока Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) зацвела самая редкая ягода княженика. Как рассказали в пресс-службе парка, она является реликтом эпохи оледенения плейстоцена.

«По одной из версий, название возникло из-за того, что это лесное лакомство очень нравилось дочерям русских князей. Это красивое имя под стать виду и вкусу: похожая на темно-бордовую малину княженика напоминает ананас», — сообщили на Таганае.

В 2025 году цветение княженики началось значительно раньше обычного: почти на две недели. Ягода растет на Киамлимской пади, берегу Большого Киалима и вдоль старой Киалимской дороги. Растение редко плодоносит. Произрастает даже за Полярным кругом. Однако чем ближе к югу, тем меньше урожай.

Арктическая малина известна под множеством народных имен. Среди них есть мамура, моховая малина, княжица и лапушка-морошка. Для многих местных жителей княженика — не только лакомство, но и часть их культурного наследия.

Ягода имеет вкус ананаса
Ягода имеет вкус ананаса
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) зацвела самая редкая ягода княженика. Как рассказали в пресс-службе парка, она является реликтом эпохи оледенения плейстоцена. «По одной из версий, название возникло из-за того, что это лесное лакомство очень нравилось дочерям русских князей. Это красивое имя под стать виду и вкусу: похожая на темно-бордовую малину княженика напоминает ананас», — сообщили на Таганае. В 2025 году цветение княженики началось значительно раньше обычного: почти на две недели. Ягода растет на Киамлимской пади, берегу Большого Киалима и вдоль старой Киалимской дороги. Растение редко плодоносит. Произрастает даже за Полярным кругом. Однако чем ближе к югу, тем меньше урожай. Арктическая малина известна под множеством народных имен. Среди них есть мамура, моховая малина, княжица и лапушка-морошка. Для многих местных жителей княженика — не только лакомство, но и часть их культурного наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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