В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) зацвела самая редкая ягода княженика. Как рассказали в пресс-службе парка, она является реликтом эпохи оледенения плейстоцена.
«По одной из версий, название возникло из-за того, что это лесное лакомство очень нравилось дочерям русских князей. Это красивое имя под стать виду и вкусу: похожая на темно-бордовую малину княженика напоминает ананас», — сообщили на Таганае.
В 2025 году цветение княженики началось значительно раньше обычного: почти на две недели. Ягода растет на Киамлимской пади, берегу Большого Киалима и вдоль старой Киалимской дороги. Растение редко плодоносит. Произрастает даже за Полярным кругом. Однако чем ближе к югу, тем меньше урожай.
Арктическая малина известна под множеством народных имен. Среди них есть мамура, моховая малина, княжица и лапушка-морошка. Для многих местных жителей княженика — не только лакомство, но и часть их культурного наследия.
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