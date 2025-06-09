09 июня 2025

Длинные выходные в Челябинске: два дня грозы, туман, дождь. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В День России в Челябинске начнется сильная гроза
В День России в Челябинске начнется сильная гроза Фото:

В Челябинске в День России испортится погода, с 12 июня начнется сильная гроза. О ливне и туманах предупредили на сайте «Гисметео».

«До 11 июня в Челябинске ожидается жара с температурой 28-30 градусов. С 12 июня начнется сильная гроза, выпадет свыше 15 мм осадков. Гроза продлится двое суток, дожди продолжатся до 14 июня с туманами и ветром до семи метров в секунду», — уточнили на сайте.

Во второй декаде июня ожидается облачная, но теплая погода. Столбики термометров будут держаться выше отметки 20 градусов.

С 12 июня в Челябинске начнутся грозы
С 12 июня в Челябинске начнутся грозы
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В Челябинске в День России испортится погода, с 12 июня начнется сильная гроза. О ливне и туманах предупредили на сайте «Гисметео». «До 11 июня в Челябинске ожидается жара с температурой 28-30 градусов. С 12 июня начнется сильная гроза, выпадет свыше 15 мм осадков. Гроза продлится двое суток, дожди продолжатся до 14 июня с туманами и ветром до семи метров в секунду», — уточнили на сайте. Во второй декаде июня ожидается облачная, но теплая погода. Столбики термометров будут держаться выше отметки 20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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