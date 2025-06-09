В День России в Челябинске начнется сильная гроза
В Челябинске в День России испортится погода, с 12 июня начнется сильная гроза. О ливне и туманах предупредили на сайте «Гисметео».
«До 11 июня в Челябинске ожидается жара с температурой 28-30 градусов. С 12 июня начнется сильная гроза, выпадет свыше 15 мм осадков. Гроза продлится двое суток, дожди продолжатся до 14 июня с туманами и ветром до семи метров в секунду», — уточнили на сайте.
Во второй декаде июня ожидается облачная, но теплая погода. Столбики термометров будут держаться выше отметки 20 градусов.
С 12 июня в Челябинске начнутся грозы
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