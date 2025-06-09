09 июня 2025

Из Екатеринбурга запустят прямые поезда в Северную Корею

© Служба новостей «URA.RU»
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Купить билет на рейс можно будет за 60 дней до отправления
Купить билет на рейс можно будет за 60 дней до отправления Фото:

«Российские железные дороги» (РЖД) с 17 июня возобновляют прямые рейсы из Москвы до Пхеньяна (столица КНДР), поезда которых будут останавливаться в Екатеринбурге. Составы будут отправляться два раза в месяц, рассказали в пресс-службе компании.

Согласно расписанию, поезда из Пхеньяна будут выезжать 3-го и 17-го числа каждого месяца, а прибывать в столицу — 11-го и 25-го числа. Отправления из Москвы запланированы 12-го и 26-го числа, прибытие в столицу КНДР — 4-го и 20-го числа.

Данный маршрут станет самым длинным беспересадочным железнодорожным рейсом в мире — 10 тысяч километров в пути. На дорогу потребуется восемь суток. Помимо Екатеринбурга, поезд будет останавливаться в Хабаровске, Чите, Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Омске и других городах.

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«Российские железные дороги» (РЖД) с 17 июня возобновляют прямые рейсы из Москвы до Пхеньяна (столица КНДР), поезда которых будут останавливаться в Екатеринбурге. Составы будут отправляться два раза в месяц, рассказали в пресс-службе компании. Согласно расписанию, поезда из Пхеньяна будут выезжать 3-го и 17-го числа каждого месяца, а прибывать в столицу — 11-го и 25-го числа. Отправления из Москвы запланированы 12-го и 26-го числа, прибытие в столицу КНДР — 4-го и 20-го числа. Данный маршрут станет самым длинным беспересадочным железнодорожным рейсом в мире — 10 тысяч километров в пути. На дорогу потребуется восемь суток. Помимо Екатеринбурга, поезд будет останавливаться в Хабаровске, Чите, Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Омске и других городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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