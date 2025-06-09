Пожарные потушили фуру в Кургане (архивное фото)
Курганские огнеборцы МЧС России потушили горящую фуру на повороте в микрорайон Рябково. Об этом сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.
«На повороте в микрорайон Рябково загорелся грузовой автомобиль. Девять специалистов и три единицы техники МЧС России потушили пламя на 30 квадратах», — говорится в сообщении.
По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспорта.
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