09 июня 2025

Пожарные потушили полыхающую фуру в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные потушили фуру в Кургане (архивное фото)
Пожарные потушили фуру в Кургане (архивное фото) Фото:

Курганские огнеборцы МЧС России потушили горящую фуру на повороте в микрорайон Рябково. Об этом сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.

«На повороте в микрорайон Рябково загорелся грузовой автомобиль. Девять специалистов и три единицы техники МЧС России потушили пламя на 30 квадратах», — говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские огнеборцы МЧС России потушили горящую фуру на повороте в микрорайон Рябково. Об этом сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства. «На повороте в микрорайон Рябково загорелся грузовой автомобиль. Девять специалистов и три единицы техники МЧС России потушили пламя на 30 квадратах», — говорится в сообщении. По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...