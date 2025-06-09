09 июня 2025

Бастрыкин требует выяснить, как челябинец сбил ребенка на самокате и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах, в которых челябинец на самокате сбил ребенка
Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах, в которых челябинец на самокате сбил ребенка Фото:

Доклад о расследовании того, как в Магнитогорске Челябинской области мужчина сбил на электросамокате пятилетнюю девочку, потребовал Александр Бастрыкин. О том, что в СУ СК по региону возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе центрального аппарата.

«Глава ведомства затребовал доклад о расследовании обстоятельств травмирования девочки в результате наезда водителем электросамоката в Магнитогорске. СК России по Челябинской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в пресс-службе.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Алексею Колбасину представить доклад о расследовании. Об инциденте накануне стало известно из СМИ. Сообщалось, что неизвестный на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и скрылся, а пострадавшей потребовалась медпомощь.

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Доклад о расследовании того, как в Магнитогорске Челябинской области мужчина сбил на электросамокате пятилетнюю девочку, потребовал Александр Бастрыкин. О том, что в СУ СК по региону возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе центрального аппарата. «Глава ведомства затребовал доклад о расследовании обстоятельств травмирования девочки в результате наезда водителем электросамоката в Магнитогорске. СК России по Челябинской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в пресс-службе. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Алексею Колбасину представить доклад о расследовании. Об инциденте накануне стало известно из СМИ. Сообщалось, что неизвестный на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и скрылся, а пострадавшей потребовалась медпомощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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