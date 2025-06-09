Бастрыкин требует выяснить, как челябинец сбил ребенка на самокате и скрылся

Доклад о расследовании того, как в Магнитогорске Челябинской области мужчина сбил на электросамокате пятилетнюю девочку, потребовал Александр Бастрыкин. О том, что в СУ СК по региону возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе центрального аппарата.
«Глава ведомства затребовал доклад о расследовании обстоятельств травмирования девочки в результате наезда водителем электросамоката в Магнитогорске. СК России по Челябинской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в пресс-службе.
Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Алексею Колбасину представить доклад о расследовании. Об инциденте накануне стало известно из СМИ. Сообщалось, что неизвестный на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и скрылся, а пострадавшей потребовалась медпомощь.
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