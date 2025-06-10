10 июня 2025

Что нужно знать про VK Fest в Челябинске: от таймингов до карты фудкорта. Карта

Выступления артистов и лектории на VK Fest в Челябинске стартуют в 16:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступления хедлайнеров VK Fest начнутся с 16:00
Выступления хедлайнеров VK Fest начнутся с 16:00

Впервые в Челябинске 14 июня стартует VK Fest, который проведут на набережной у Торгового центра. С 15:00 начнут работать площадки фестиваля, а спустя час на сцене и в лектории появятся хедлайнеры вечера. О подробном расписании активностей, развлечениях, образовательных программах и инфраструктуре мероприятия — рассказывает URA.RU.

Выступление артистов и автограф-сессия

Вечер пройдет в сопровождении культовых исполнителей: Басты, групп «Три дня дождя» и «Комнаты культуры», Mary Gu, Юлии Савичевой, группы TGK и других. Параллельно топовые блогеры проведут автограф-сессии.

В расписании лайнапа:

  • 16:00 Юлия Савичева
  • 17:00 «Комната Культуры»
  • 17:45 TGK
  • 18:45 Mary Gu
  • 19:30 Ольга Бузова
  • 20:30 «Три дня дождя»
  • 21:45 Баста

Блогеры проведут автограф-сессии на стенде VK Видео. Согласно расписанию, на каждого инфлюэнсера выделен час:

  • 16:00 Егорик и Милана Хаметова
  • 17:00 Дима Масленников и Юля Гаврилина
  • 18:00 Аслан Шукаша и Вадим Спириденков
  • 19:00 Никита Сударь и Аня Покров

Когда начнет работать зона лектория

Лекторий в 16:10 откроет сессия «С гордостью из Челябинска», спикерами которой станут основатель бренда Lapochka Антон Балыков, ведущая солистка Челябинского театра оперы и балета Екатерина Хомкина-Сафронова и министр архитектуры региона Ольга Никитина.

В 17:10 встречу проведут певица Юлия Савичева и блогер Аня Покров на тему «Песня в сердцах: как хиты разных лет становятся символами поколения». О спорте в Челябинске в 18:10 поговорят участница олимпийских игр Татьяна Минина, капитан клуба «Челбаскет» Иван Нелюбов и капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков. Стендап-комикессы Наталья Краснова, Карина Мурашкина и Надежда Джабраилова появятся на сессии «Смеха много не бывает» в 19:10.

На набережной у Торгового центра разместят десятки развлекательных зон
На набережной у Торгового центра разместят десятки развлекательных зон

Зона развлечений

Родителям с детьми найдется развлечение по вкусу в digital-зоне с VR-аттракционами и интерактивной песочницей. Маленьких гостей ждут мастер-классы по скейтбордингу, батуты и программы с аниматорами. Там же будут действовать стенды ведущих спортивных клубов региона, включая ватерпольный «Уралочка», хоккейный «Трактор» и «Челбаскет».

Взрослые смогут посмеяться на стендап-шоу с местными комиками, проверить знания в интеллектуальной игре, попробовать автомобиль Tesla в симуляторе школы «Вектор» или ощутить на себе роль тату-мастера в зоне студии Feel Art, создав рисунок на искусственной коже.

Челябинский Молодежный театр организует мастер-классы по актерскому мастерству, а в арт-зоне можно будет создать картину из витражного стекла или попробовать себя в гончарном деле на уроках от школы «Колокол».

Любителей технологий ждут на квесте от VK, вблизи также будет действовать зона макияжа от VK сообщества и дополнительные автограф-сессии. В зоне VK знакомств проведут интерактив с печатью своей анкеты и размещением ее на магнитной доске.

Фудкорт и чилл-зона

Фудкорт и зону отдыха расположат вблизи лекториума справа от главной сцены. На площадке будут работать более 30 заведений, включая те, что расположены в курортных местах региона. Меню представят как места с классической европейской и азиатской кухней, так и с аутентичными позициями.

VK Fest в Челябинске завершится в 22:45. Чтобы посетители смогли добраться домой в этот день, мэрией города решено продлить работу общественного транспорта на час.

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Впервые в Челябинске 14 июня стартует VK Fest, который проведут на набережной у Торгового центра. С 15:00 начнут работать площадки фестиваля, а спустя час на сцене и в лектории появятся хедлайнеры вечера. О подробном расписании активностей, развлечениях, образовательных программах и инфраструктуре мероприятия — рассказывает URA.RU. Вечер пройдет в сопровождении культовых исполнителей: Басты, групп «Три дня дождя» и «Комнаты культуры», Mary Gu, Юлии Савичевой, группы TGK и других. Параллельно топовые блогеры проведут автограф-сессии. В расписании лайнапа: Блогеры проведут автограф-сессии на стенде VK Видео. Согласно расписанию, на каждого инфлюэнсера выделен час: Лекторий в 16:10 откроет сессия «С гордостью из Челябинска», спикерами которой станут основатель бренда Lapochka Антон Балыков, ведущая солистка Челябинского театра оперы и балета Екатерина Хомкина-Сафронова и министр архитектуры региона Ольга Никитина. В 17:10 встречу проведут певица Юлия Савичева и блогер Аня Покров на тему «Песня в сердцах: как хиты разных лет становятся символами поколения». О спорте в Челябинске в 18:10 поговорят участница олимпийских игр Татьяна Минина, капитан клуба «Челбаскет» Иван Нелюбов и капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков. Стендап-комикессы Наталья Краснова, Карина Мурашкина и Надежда Джабраилова появятся на сессии «Смеха много не бывает» в 19:10. Родителям с детьми найдется развлечение по вкусу в digital-зоне с VR-аттракционами и интерактивной песочницей. Маленьких гостей ждут мастер-классы по скейтбордингу, батуты и программы с аниматорами. Там же будут действовать стенды ведущих спортивных клубов региона, включая ватерпольный «Уралочка», хоккейный «Трактор» и «Челбаскет». Взрослые смогут посмеяться на стендап-шоу с местными комиками, проверить знания в интеллектуальной игре, попробовать автомобиль Tesla в симуляторе школы «Вектор» или ощутить на себе роль тату-мастера в зоне студии Feel Art, создав рисунок на искусственной коже. Челябинский Молодежный театр организует мастер-классы по актерскому мастерству, а в арт-зоне можно будет создать картину из витражного стекла или попробовать себя в гончарном деле на уроках от школы «Колокол». Любителей технологий ждут на квесте от VK, вблизи также будет действовать зона макияжа от VK сообщества и дополнительные автограф-сессии. В зоне VK знакомств проведут интерактив с печатью своей анкеты и размещением ее на магнитной доске. Фудкорт и зону отдыха расположат вблизи лекториума справа от главной сцены. На площадке будут работать более 30 заведений, включая те, что расположены в курортных местах региона. Меню представят как места с классической европейской и азиатской кухней, так и с аутентичными позициями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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