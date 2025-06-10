Что нужно знать про VK Fest в Челябинске: от таймингов до карты фудкорта. Карта

Выступления артистов и лектории на VK Fest в Челябинске стартуют в 16:00

11 июня 2025 в 10:30 Размер текста - 17 +

Выступления хедлайнеров VK Fest начнутся с 16:00 пресс-служба «ВКонтакте» Впервые в Челябинске 14 июня стартует VK Fest, который проведут на набережной у Торгового центра. С 15:00 начнут работать площадки фестиваля, а спустя час на сцене и в лектории появятся хедлайнеры вечера. О подробном расписании активностей, развлечениях, образовательных программах и инфраструктуре мероприятия — рассказывает URA.RU. Выступление артистов и автограф-сессия Вечер пройдет в сопровождении культовых исполнителей: Басты, групп «Три дня дождя» и «Комнаты культуры», Mary Gu, Юлии Савичевой, группы TGK и других. Параллельно топовые блогеры проведут автограф-сессии. В расписании лайнапа: 16:00 Юлия Савичева

17:00 «Комната Культуры»

17:45 TGK

18:45 Mary Gu

19:30 Ольга Бузова

20:30 «Три дня дождя»

21:45 Баста Блогеры проведут автограф-сессии на стенде VK Видео. Согласно расписанию, на каждого инфлюэнсера выделен час: 16:00 Егорик и Милана Хаметова

17:00 Дима Масленников и Юля Гаврилина

18:00 Аслан Шукаша и Вадим Спириденков

19:00 Никита Сударь и Аня Покров Когда начнет работать зона лектория Лекторий в 16:10 откроет сессия «С гордостью из Челябинска», спикерами которой станут основатель бренда Lapochka Антон Балыков, ведущая солистка Челябинского театра оперы и балета Екатерина Хомкина-Сафронова и министр архитектуры региона Ольга Никитина. В 17:10 встречу проведут певица Юлия Савичева и блогер Аня Покров на тему «Песня в сердцах: как хиты разных лет становятся символами поколения». О спорте в Челябинске в 18:10 поговорят участница олимпийских игр Татьяна Минина, капитан клуба «Челбаскет» Иван Нелюбов и капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков. Стендап-комикессы Наталья Краснова, Карина Мурашкина и Надежда Джабраилова появятся на сессии «Смеха много не бывает» в 19:10. На набережной у Торгового центра разместят десятки развлекательных зон пресс-служба правительства Челябинской области/пресс-служба VK Fest Зона развлечений Родителям с детьми найдется развлечение по вкусу в digital-зоне с VR-аттракционами и интерактивной песочницей. Маленьких гостей ждут мастер-классы по скейтбордингу, батуты и программы с аниматорами. Там же будут действовать стенды ведущих спортивных клубов региона, включая ватерпольный «Уралочка», хоккейный «Трактор» и «Челбаскет». Взрослые смогут посмеяться на стендап-шоу с местными комиками, проверить знания в интеллектуальной игре, попробовать автомобиль Tesla в симуляторе школы «Вектор» или ощутить на себе роль тату-мастера в зоне студии Feel Art, создав рисунок на искусственной коже. Челябинский Молодежный театр организует мастер-классы по актерскому мастерству, а в арт-зоне можно будет создать картину из витражного стекла или попробовать себя в гончарном деле на уроках от школы «Колокол». Любителей технологий ждут на квесте от VK, вблизи также будет действовать зона макияжа от VK сообщества и дополнительные автограф-сессии. В зоне VK знакомств проведут интерактив с печатью своей анкеты и размещением ее на магнитной доске. Фудкорт и чилл-зона Фудкорт и зону отдыха расположат вблизи лекториума справа от главной сцены. На площадке будут работать более 30 заведений, включая те, что расположены в курортных местах региона. Меню представят как места с классической европейской и азиатской кухней, так и с аутентичными позициями. VK Fest в Челябинске завершится в 22:45. Чтобы посетители смогли добраться домой в этот день, мэрией города решено продлить работу общественного транспорта на час. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впервые в Челябинске 14 июня стартует VK Fest, который проведут на набережной у Торгового центра. С 15:00 начнут работать площадки фестиваля, а спустя час на сцене и в лектории появятся хедлайнеры вечера. О подробном расписании активностей, развлечениях, образовательных программах и инфраструктуре мероприятия — рассказывает URA.RU. Вечер пройдет в сопровождении культовых исполнителей: Басты, групп «Три дня дождя» и «Комнаты культуры», Mary Gu, Юлии Савичевой, группы TGK и других. Параллельно топовые блогеры проведут автограф-сессии. В расписании лайнапа: Блогеры проведут автограф-сессии на стенде VK Видео. Согласно расписанию, на каждого инфлюэнсера выделен час: Лекторий в 16:10 откроет сессия «С гордостью из Челябинска», спикерами которой станут основатель бренда Lapochka Антон Балыков, ведущая солистка Челябинского театра оперы и балета Екатерина Хомкина-Сафронова и министр архитектуры региона Ольга Никитина. В 17:10 встречу проведут певица Юлия Савичева и блогер Аня Покров на тему «Песня в сердцах: как хиты разных лет становятся символами поколения». О спорте в Челябинске в 18:10 поговорят участница олимпийских игр Татьяна Минина, капитан клуба «Челбаскет» Иван Нелюбов и капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков. Стендап-комикессы Наталья Краснова, Карина Мурашкина и Надежда Джабраилова появятся на сессии «Смеха много не бывает» в 19:10. Родителям с детьми найдется развлечение по вкусу в digital-зоне с VR-аттракционами и интерактивной песочницей. Маленьких гостей ждут мастер-классы по скейтбордингу, батуты и программы с аниматорами. Там же будут действовать стенды ведущих спортивных клубов региона, включая ватерпольный «Уралочка», хоккейный «Трактор» и «Челбаскет». Взрослые смогут посмеяться на стендап-шоу с местными комиками, проверить знания в интеллектуальной игре, попробовать автомобиль Tesla в симуляторе школы «Вектор» или ощутить на себе роль тату-мастера в зоне студии Feel Art, создав рисунок на искусственной коже. Челябинский Молодежный театр организует мастер-классы по актерскому мастерству, а в арт-зоне можно будет создать картину из витражного стекла или попробовать себя в гончарном деле на уроках от школы «Колокол». Любителей технологий ждут на квесте от VK, вблизи также будет действовать зона макияжа от VK сообщества и дополнительные автограф-сессии. В зоне VK знакомств проведут интерактив с печатью своей анкеты и размещением ее на магнитной доске. Фудкорт и зону отдыха расположат вблизи лекториума справа от главной сцены. На площадке будут работать более 30 заведений, включая те, что расположены в курортных местах региона. Меню представят как места с классической европейской и азиатской кухней, так и с аутентичными позициями.