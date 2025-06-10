Впервые в Челябинске 14 июня стартует VK Fest, который проведут на набережной у Торгового центра. С 15:00 начнут работать площадки фестиваля, а спустя час на сцене и в лектории появятся хедлайнеры вечера. О подробном расписании активностей, развлечениях, образовательных программах и инфраструктуре мероприятия — рассказывает URA.RU.
Выступление артистов и автограф-сессия
Вечер пройдет в сопровождении культовых исполнителей: Басты, групп «Три дня дождя» и «Комнаты культуры», Mary Gu, Юлии Савичевой, группы TGK и других. Параллельно топовые блогеры проведут автограф-сессии.
В расписании лайнапа:
- 16:00 Юлия Савичева
- 17:00 «Комната Культуры»
- 17:45 TGK
- 18:45 Mary Gu
- 19:30 Ольга Бузова
- 20:30 «Три дня дождя»
- 21:45 Баста
Блогеры проведут автограф-сессии на стенде VK Видео. Согласно расписанию, на каждого инфлюэнсера выделен час:
- 16:00 Егорик и Милана Хаметова
- 17:00 Дима Масленников и Юля Гаврилина
- 18:00 Аслан Шукаша и Вадим Спириденков
- 19:00 Никита Сударь и Аня Покров
Когда начнет работать зона лектория
Лекторий в 16:10 откроет сессия «С гордостью из Челябинска», спикерами которой станут основатель бренда Lapochka Антон Балыков, ведущая солистка Челябинского театра оперы и балета Екатерина Хомкина-Сафронова и министр архитектуры региона Ольга Никитина.
В 17:10 встречу проведут певица Юлия Савичева и блогер Аня Покров на тему «Песня в сердцах: как хиты разных лет становятся символами поколения». О спорте в Челябинске в 18:10 поговорят участница олимпийских игр Татьяна Минина, капитан клуба «Челбаскет» Иван Нелюбов и капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков. Стендап-комикессы Наталья Краснова, Карина Мурашкина и Надежда Джабраилова появятся на сессии «Смеха много не бывает» в 19:10.
Зона развлечений
Родителям с детьми найдется развлечение по вкусу в digital-зоне с VR-аттракционами и интерактивной песочницей. Маленьких гостей ждут мастер-классы по скейтбордингу, батуты и программы с аниматорами. Там же будут действовать стенды ведущих спортивных клубов региона, включая ватерпольный «Уралочка», хоккейный «Трактор» и «Челбаскет».
Взрослые смогут посмеяться на стендап-шоу с местными комиками, проверить знания в интеллектуальной игре, попробовать автомобиль Tesla в симуляторе школы «Вектор» или ощутить на себе роль тату-мастера в зоне студии Feel Art, создав рисунок на искусственной коже.
Челябинский Молодежный театр организует мастер-классы по актерскому мастерству, а в арт-зоне можно будет создать картину из витражного стекла или попробовать себя в гончарном деле на уроках от школы «Колокол».
Любителей технологий ждут на квесте от VK, вблизи также будет действовать зона макияжа от VK сообщества и дополнительные автограф-сессии. В зоне VK знакомств проведут интерактив с печатью своей анкеты и размещением ее на магнитной доске.
Фудкорт и чилл-зона
Фудкорт и зону отдыха расположат вблизи лекториума справа от главной сцены. На площадке будут работать более 30 заведений, включая те, что расположены в курортных местах региона. Меню представят как места с классической европейской и азиатской кухней, так и с аутентичными позициями.
VK Fest в Челябинске завершится в 22:45. Чтобы посетители смогли добраться домой в этот день, мэрией города решено продлить работу общественного транспорта на час.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!