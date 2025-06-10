Челябинский губернатор обсудит на ПМЭФ возможности регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июня выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в дискуссии об экономических возможностях регионов. Как следует из программы мероприятия, участники обсудят вклад субъектов Федерации в достижение национальных целей.
«Национальные цели до 2030 года и на перспективу до 2036 года ставят вопрос о роли регионов в их достижении. Собравшиеся обсудят, обеспечивают ли налоговая и бюджетная системы возможности регионов, сопоставимые со стоящими перед ними задачами», — заявили организаторы ПМЭФ.
Участники продолжат разговор, сосредоточившись на оценке эффективности механизмов институционального развития. Поговорят о том, надо ли для достижения стабильности в регионах изменять бюджетную и налоговую политику, межбюджетные отношения. Одним из пунктов станет дискуссия о выборе пути — бюджетный федерализм или ручное управление с федерального уровня.
Кроме Текслера, выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, главный налоговик Даниил Егоров, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Участниками разговора станут вице-мэр Москвы Владимир Ефимов и аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл темы выступления Владимира Путина на пленарном заседании форума. Глава государства затронет в своей речи вопросы развития экономики страны и контактов с зарубежными партнерами. Площадку ПМЭФ президент посетит 20 июня, а сам форум пройдет с 18 по 21 июня.
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