10 июня 2025

В Челябинске в День России пройдут ливни с грозами

© Служба новостей «URA.RU»
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12 июня с собой лучше прихватить зонтик
12 июня с собой лучше прихватить зонтик Фото:

В Челябинске в День России 12 июня в первой половине дня ожидается сильный дождь с грозой, а суммарно за сутки может выпасть 7, 3 миллиметра осадков. Об этом свидетельствуют данные метеоресурса Gismeteo.

«Небольшой дождь начнется около пяти часов утра. И продлится он практически до вечера. Но самый сильный ливень ожидается около 11 часов — при грозе выпадет 4,4 миллиметра осадков», — следует из данных программного комплекса Gismeteo.

Грозовые дожди продолжатся и 13 июня — только меньшей интенсивности, 4 миллиметра за сутки. При этом дневная температура воздуха снизится до +25, а ночная останется на уровне +16.

Ранее и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что с 12 июня в Челябинске ожидается резкое ухудшение погодных условий: начнутся мощные грозы, при этом количество осадков, по его версии, превысит 15 миллиметров. Грозы будут греметь два дня — 12-13 июня — дожди продлятся вплоть до 14 июня.

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В Челябинске в День России 12 июня в первой половине дня ожидается сильный дождь с грозой, а суммарно за сутки может выпасть 7, 3 миллиметра осадков. Об этом свидетельствуют данные метеоресурса Gismeteo. «Небольшой дождь начнется около пяти часов утра. И продлится он практически до вечера. Но самый сильный ливень ожидается около 11 часов — при грозе выпадет 4,4 миллиметра осадков», — следует из данных программного комплекса Gismeteo. Грозовые дожди продолжатся и 13 июня — только меньшей интенсивности, 4 миллиметра за сутки. При этом дневная температура воздуха снизится до +25, а ночная останется на уровне +16. Ранее и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что с 12 июня в Челябинске ожидается резкое ухудшение погодных условий: начнутся мощные грозы, при этом количество осадков, по его версии, превысит 15 миллиметров. Грозы будут греметь два дня — 12-13 июня — дожди продлятся вплоть до 14 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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