В Челябинске в День России пройдут ливни с грозами

В Челябинске в День России 12 июня в первой половине дня ожидается сильный дождь с грозой, а суммарно за сутки может выпасть 7, 3 миллиметра осадков. Об этом свидетельствуют данные метеоресурса Gismeteo.
«Небольшой дождь начнется около пяти часов утра. И продлится он практически до вечера. Но самый сильный ливень ожидается около 11 часов — при грозе выпадет 4,4 миллиметра осадков», — следует из данных программного комплекса Gismeteo.
Грозовые дожди продолжатся и 13 июня — только меньшей интенсивности, 4 миллиметра за сутки. При этом дневная температура воздуха снизится до +25, а ночная останется на уровне +16.
Ранее и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что с 12 июня в Челябинске ожидается резкое ухудшение погодных условий: начнутся мощные грозы, при этом количество осадков, по его версии, превысит 15 миллиметров. Грозы будут греметь два дня — 12-13 июня — дожди продлятся вплоть до 14 июня.
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