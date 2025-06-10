Работодатели в Челябинской области перестали испытывать нехватку курьеров, швей и бухгалтеров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, в дефиците остались врачи, дворники, повара и токари.
«За год из списка дефицитных исчезли профессии швеи (сейчас — 5,8 резюме на вакансию), бухгалтера (5,1), лаборанта (четыре резюме), метролога (4,2) и курьера (6,1 резюме). В десятку специалистов, которых по-прежнему сильно не хватает на рынке труда, попали врачи (0,7 резюме на вакансию), дворники (0,8), повара, пекари, кондитеры (по одному резюме)», — уточнили в HeadHunter.
Больницам не хватает главврачей, завотделениями, магазинам — продавцов, заводам и сфере ЖКХ — фрезеровщиков, слесарей и сантехников. В HeadHunter указали на недостачу инженеров пуско-наладочных работ, медсестер, маляров, товароведов, уборщиков, мерчандайзеров и директоров магазинов.
В то же время статистика продемонстрировала значительное сокращение дефицитных профессий. Летом 2024 года их было 60, теперь — только 30.
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