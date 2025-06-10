ЦГМС: аномальные температуры июня в Челябинской области достигли 36 градусов

В Челябинской области за первую декаду июня аномальная жара достигала 36 градусов. Итоги периода подвели синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Первая декада июня была жаркой. В дневные часы максимальные температуры воздуха достигали 28-32 градусов, в крайних горных западных районах — до 36 градусов», — сообщили метеорологи.
В течение декады средняя температура воздуха составила 17–20?градусов, что на 2–4?градуса превышает многолетние значения для данного периода. Наиболее высокие температуры отмечались в начале (1–2 числа) и в конце (9–10 числа) декады: в эти дни среднесуточные показатели превышали норму на 5–7?градусов и составляли 19–24?градуса. Минимальные температуры воздуха и на поверхности почвы не опускались ниже 1–10?градусов.
Основное количество осадков выпало в первые пять дней декады. Максимальные значения были зафиксированы в районе метеостанций Катав-Ивановск и Верхнеуральск, где суммарно выпало 32–35?мм осадков, что соответствует 120% нормы в горных западных районах и 290% декадной нормы — в юго-западных районах. В отдельных горных северо-западных (метеостанция Златоуст), юго-восточных (метеостанция Троицк) и юго-западных (метеостанция Магнитогорск) районах количество выпавших осадков достигло 18–20?мм, что составляет 60% от нормы в северо-западных горных районах и 160–200% — в южных районах. На остальной части области общее количество осадков варьировалось от 1 до 12?мм, что составляет 5–60% декадной нормы.
В некоторых районах — горных северо-западных, юго-западных и на крайнем востоке — был зафиксирован один день с усилением ветра до 16–21?метров в секунду. В других частях области максимальная скорость ветра составляла 11–14?метров в секунду.
Средний показатель относительной влажности воздуха находился в диапазоне 55–65%. Максимальная температура почвы на поверхности достигала 50–65?градусов.
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